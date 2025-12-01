33,5 tys. maili phishingowych w 2 tygodnie - świąteczne oszustwa AI w Polsce 2025

Dzisiaj, 10:54

Cyberprzestępcy wykorzystali okres przedświąteczny 2024/2025, generując ponad 33,5 tys. maili phishingowych w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Eksperci Check Point Research wykryli również ponad 10 tys. fałszywych reklam dziennie w mediach społecznościowych. Oszuści masowo wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia przekonujących fałszywych sklepów i wiadomości o przesyłkach.

W skrócie:

  • 33,5 tys. maili phishingowych w 2 tygodnie
  • 10 tys. fałszywych reklam dziennie
  • 100% wzrost ataków SMS-owych rok do roku
  • AI automatyzuje tworzenie tysięcy domen
  • Fałszywe sklepy z chatbotami AI

Dlaczego to największe zagrożenie świąteczne?

Okres przedświąteczny to czas intensywnych zakupów online, gdy miliony Polaków szukają prezentów i korzystają z promocji. Cyberprzestępcy wykorzystują ten pośpiech i natłok obowiązków, licząc na to, że użytkownicy nie zweryfikują dokładnie otrzymanych wiadomości.

  • W sezonie listopad-grudzień liczba ataków SMS-owych wzrosła aż o 100% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Najgroźniejsze jest wykorzystanie sztucznej inteligencji przez oszustów. AI pozwala im tworzyć niemal identyczne kopie prawdziwych komunikatów - z poprawnymi logo, językiem i stylistyką znanych marek. Automatyzacja umożliwia generowanie tysięcy wiadomości i domen w bardzo krótkim czasie, co znacznie utrudnia ich szybkie blokowanie przez systemy bezpieczeństwa.

Jakie są główne metody oszustw świątecznych?

Fałszywe wiadomości o przesyłkach stanowią największe zagrożenie, wysyłane przez SMS lub komunikatory jak WhatsApp.

  • Oszuści podszywają się pod firmy kurierskie, informując o rzekomych problemach z dostawą i kierując na strony wyłudzające dane logowania lub płatności.

Drugi trend to kompletne fałszywe sklepy internetowe oferujące "świąteczne megaokazje". Cyberprzestępcy tworzą całe witryny e-commerce z koszykiem, potwierdzeniem zamówienia i chatbotem opartym na AI, który udaje prawdziwą obsługę klienta.

  • Klient płaci za towar, który nigdy nie zostanie dostarczony.

Trzecim filarem są fałszywe konkursy i losowania w mediach społecznościowych.

  • Internauci dowiadują się o "wygranej świątecznej nagrodzie", ale aby ją otrzymać, muszą zapłacić symboliczną opłatę za wysyłkę - w rzeczywistości sposób na wyłudzenie danych karty lub przejęcie konta.

Jak AI rewolucjonizuje cyberprzestępczość?

Sztuczna inteligencja umożliwia oszustom tworzenie przekonujących wiadomości, całych fałszywych sklepów oraz realistycznie brzmiących rozmów telefonicznych i czatów. Automatyzacja pozwala generować tysiące wiadomości i domen w bardzo krótkim czasie, co znacznie utrudnia ich wykrywanie i blokowanie.

AI-generowane treści są coraz trudniejsze do odróżnienia od prawdziwych komunikatów. Oszuści wykorzystują uczenie maszynowe do analizowania skutecznych wzorców komunikacji marek i replikowania ich stylu.

  • W efekcie użytkownicy mają coraz większy problem z identyfikacją fałszywych ofert, szczególnie w okresie intensywnych zakupów świątecznych.

Szerszy kontekst cyberbezpieczeństwa w Polsce

Według raportu CERT Polska za 2023 rok, liczba zgłoszeń incydentów phishingowych wzrosła o 45% w porównaniu z rokiem poprzednim.

  • Straty finansowe związane z oszustwami internetowymi w Polsce osiągnęły 2,1 mld złotych w 2023 roku, co oznacza wzrost o 30% rok do roku.

Według danych NBP, w Polsce funkcjonuje około 45 mln kart płatniczych, a wartość transakcji internetowych przekroczyła 180 mld złotych rocznie.

  • Tak duża skala płatności cyfrowych sprawia, że Polska staje się atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców wykorzystujących okres świąteczny.

Jak skutecznie chronić się przed oszustwami?

Check Point zaleca

wchodzenie na strony sklepów i firm kurierskich samodzielnie, zamiast klikania w linki z wiadomości.

Podejrzane są prośby o płatność kartami podarunkowymi, kryptowalutami lub szybkim przelewem bez możliwości weryfikacji odbiorcy.

Sygnałami ostrzegawczymi są:

  • brak danych kontaktowych sklepu,
  • presja czasu ("oferta ważna tylko dziś"),
  • obietnice "zbyt dobre, by były prawdziwe"
  • oraz błędy językowe w komunikacji.

Warto również sprawdzać opinie o sklepie w wyszukiwarkach i weryfikować domeny - oszuści często używają adresów podobnych do znanych marek, ale z drobnymi literówkami.

Warto zapamiętać:

  • Weryfikuj nadawcę przed kliknięciem w jakikolwiek link z wiadomości
  • Sprawdzaj opinie o sklepach internetowych przed dokonaniem zakupu
  • Unikaj płatności kartami podarunkowymi lub kryptowalutami w nieznanych serwisach
  • Zachowaj ostrożność wobec ofert "zbyt dobrych, by były prawdziwe"
  • Korzystaj z oficjalnych aplikacji firm kurierskich do śledzenia przesyłek
  • Zgłaszaj podejrzane wiadomości do CERT Polska lub operatora sieci

Cyberprzestępcy wykorzystują okres świąteczny jako idealny moment na oszustwa, łącząc tradycyjne metody phishingu z nowoczesnymi narzędziami AI. Świadomość zagrożeń i podstawowe zasady bezpieczeństwa pozostają najskuteczniejszą ochroną przed stratami finansowymi i kradzieżą danych osobowych.

Źródło: Check Point Research


Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

