33,5 tys. maili phishingowych w 2 tygodnie - świąteczne oszustwa AI w Polsce 2025

W skrócie:

33,5 tys. maili phishingowych w 2 tygodnie

10 tys. fałszywych reklam dziennie

100% wzrost ataków SMS-owych rok do roku

AI automatyzuje tworzenie tysięcy domen

Fałszywe sklepy z chatbotami AI

Dlaczego to największe zagrożenie świąteczne?

Okres przedświąteczny to czas intensywnych zakupów online, gdy miliony Polaków szukają prezentów i korzystają z promocji. Cyberprzestępcy wykorzystują ten pośpiech i natłok obowiązków, licząc na to, że użytkownicy nie zweryfikują dokładnie otrzymanych wiadomości.

W sezonie listopad-grudzień liczba ataków SMS-owych wzrosła aż o 100% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Najgroźniejsze jest wykorzystanie sztucznej inteligencji przez oszustów. AI pozwala im tworzyć niemal identyczne kopie prawdziwych komunikatów - z poprawnymi logo, językiem i stylistyką znanych marek. Automatyzacja umożliwia generowanie tysięcy wiadomości i domen w bardzo krótkim czasie, co znacznie utrudnia ich szybkie blokowanie przez systemy bezpieczeństwa.

Jakie są główne metody oszustw świątecznych?

Fałszywe wiadomości o przesyłkach stanowią największe zagrożenie, wysyłane przez SMS lub komunikatory jak WhatsApp.

Oszuści podszywają się pod firmy kurierskie, informując o rzekomych problemach z dostawą i kierując na strony wyłudzające dane logowania lub płatności.

Drugi trend to kompletne fałszywe sklepy internetowe oferujące "świąteczne megaokazje". Cyberprzestępcy tworzą całe witryny e-commerce z koszykiem, potwierdzeniem zamówienia i chatbotem opartym na AI, który udaje prawdziwą obsługę klienta.

Klient płaci za towar, który nigdy nie zostanie dostarczony.

Trzecim filarem są fałszywe konkursy i losowania w mediach społecznościowych.

Internauci dowiadują się o "wygranej świątecznej nagrodzie", ale aby ją otrzymać, muszą zapłacić symboliczną opłatę za wysyłkę - w rzeczywistości sposób na wyłudzenie danych karty lub przejęcie konta.

Jak AI rewolucjonizuje cyberprzestępczość?

Sztuczna inteligencja umożliwia oszustom tworzenie przekonujących wiadomości, całych fałszywych sklepów oraz realistycznie brzmiących rozmów telefonicznych i czatów. Automatyzacja pozwala generować tysiące wiadomości i domen w bardzo krótkim czasie, co znacznie utrudnia ich wykrywanie i blokowanie.

AI-generowane treści są coraz trudniejsze do odróżnienia od prawdziwych komunikatów. Oszuści wykorzystują uczenie maszynowe do analizowania skutecznych wzorców komunikacji marek i replikowania ich stylu.

W efekcie użytkownicy mają coraz większy problem z identyfikacją fałszywych ofert, szczególnie w okresie intensywnych zakupów świątecznych.

Szerszy kontekst cyberbezpieczeństwa w Polsce

Według raportu CERT Polska za 2023 rok, liczba zgłoszeń incydentów phishingowych wzrosła o 45% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Straty finansowe związane z oszustwami internetowymi w Polsce osiągnęły 2,1 mld złotych w 2023 roku, co oznacza wzrost o 30% rok do roku.

Według danych NBP, w Polsce funkcjonuje około 45 mln kart płatniczych, a wartość transakcji internetowych przekroczyła 180 mld złotych rocznie.

Tak duża skala płatności cyfrowych sprawia, że Polska staje się atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców wykorzystujących okres świąteczny.

Jak skutecznie chronić się przed oszustwami?

Check Point zaleca

wchodzenie na strony sklepów i firm kurierskich samodzielnie, zamiast klikania w linki z wiadomości.

Podejrzane są prośby o płatność kartami podarunkowymi, kryptowalutami lub szybkim przelewem bez możliwości weryfikacji odbiorcy.

Sygnałami ostrzegawczymi są:

brak danych kontaktowych sklepu,

presja czasu ("oferta ważna tylko dziś"),

obietnice "zbyt dobre, by były prawdziwe"

oraz błędy językowe w komunikacji.

Warto również sprawdzać opinie o sklepie w wyszukiwarkach i weryfikować domeny - oszuści często używają adresów podobnych do znanych marek, ale z drobnymi literówkami.

Warto zapamiętać:

Weryfikuj nadawcę przed kliknięciem w jakikolwiek link z wiadomości

Sprawdzaj opinie o sklepach internetowych przed dokonaniem zakupu

Unikaj płatności kartami podarunkowymi lub kryptowalutami w nieznanych serwisach

Zachowaj ostrożność wobec ofert "zbyt dobrych, by były prawdziwe"

Korzystaj z oficjalnych aplikacji firm kurierskich do śledzenia przesyłek

Zgłaszaj podejrzane wiadomości do CERT Polska lub operatora sieci

Cyberprzestępcy wykorzystują okres świąteczny jako idealny moment na oszustwa, łącząc tradycyjne metody phishingu z nowoczesnymi narzędziami AI. Świadomość zagrożeń i podstawowe zasady bezpieczeństwa pozostają najskuteczniejszą ochroną przed stratami finansowymi i kradzieżą danych osobowych.

Źródło: Check Point Research