33,5 tys. maili phishingowych w 2 tygodnie - świąteczne oszustwa AI w Polsce 2025

Cyberprzestępcy wykorzystali okres przedświąteczny 2024/2025, generując ponad 33,5 tys. maili phishingowych w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Eksperci Check Point Research wykryli również ponad 10 tys. fałszywych reklam dziennie w mediach społecznościowych. Oszuści masowo wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia przekonujących fałszywych sklepów i wiadomości o przesyłkach.
W skrócie:
Okres przedświąteczny to czas intensywnych zakupów online, gdy miliony Polaków szukają prezentów i korzystają z promocji. Cyberprzestępcy wykorzystują ten pośpiech i natłok obowiązków, licząc na to, że użytkownicy nie zweryfikują dokładnie otrzymanych wiadomości.
Najgroźniejsze jest wykorzystanie sztucznej inteligencji przez oszustów. AI pozwala im tworzyć niemal identyczne kopie prawdziwych komunikatów - z poprawnymi logo, językiem i stylistyką znanych marek. Automatyzacja umożliwia generowanie tysięcy wiadomości i domen w bardzo krótkim czasie, co znacznie utrudnia ich szybkie blokowanie przez systemy bezpieczeństwa.
Fałszywe wiadomości o przesyłkach stanowią największe zagrożenie, wysyłane przez SMS lub komunikatory jak WhatsApp.
Drugi trend to kompletne fałszywe sklepy internetowe oferujące "świąteczne megaokazje". Cyberprzestępcy tworzą całe witryny e-commerce z koszykiem, potwierdzeniem zamówienia i chatbotem opartym na AI, który udaje prawdziwą obsługę klienta.
Trzecim filarem są fałszywe konkursy i losowania w mediach społecznościowych.
Sztuczna inteligencja umożliwia oszustom tworzenie przekonujących wiadomości, całych fałszywych sklepów oraz realistycznie brzmiących rozmów telefonicznych i czatów. Automatyzacja pozwala generować tysiące wiadomości i domen w bardzo krótkim czasie, co znacznie utrudnia ich wykrywanie i blokowanie.
AI-generowane treści są coraz trudniejsze do odróżnienia od prawdziwych komunikatów. Oszuści wykorzystują uczenie maszynowe do analizowania skutecznych wzorców komunikacji marek i replikowania ich stylu.
Według raportu CERT Polska za 2023 rok, liczba zgłoszeń incydentów phishingowych wzrosła o 45% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Według danych NBP, w Polsce funkcjonuje około 45 mln kart płatniczych, a wartość transakcji internetowych przekroczyła 180 mld złotych rocznie.
Check Point zaleca
wchodzenie na strony sklepów i firm kurierskich samodzielnie, zamiast klikania w linki z wiadomości.
Podejrzane są prośby o płatność kartami podarunkowymi, kryptowalutami lub szybkim przelewem bez możliwości weryfikacji odbiorcy.
Sygnałami ostrzegawczymi są:
Warto również sprawdzać opinie o sklepie w wyszukiwarkach i weryfikować domeny - oszuści często używają adresów podobnych do znanych marek, ale z drobnymi literówkami.
Cyberprzestępcy wykorzystują okres świąteczny jako idealny moment na oszustwa, łącząc tradycyjne metody phishingu z nowoczesnymi narzędziami AI. Świadomość zagrożeń i podstawowe zasady bezpieczeństwa pozostają najskuteczniejszą ochroną przed stratami finansowymi i kradzieżą danych osobowych.
Źródło: Check Point Research
