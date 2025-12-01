Twoje punkty wkrótce stracą ważność - fałszywe SMS-y o punktach Plus zalewają Polaków przed świętami 2025

Cyberprzestępcy intensyfikują działania przed świętami, wysyłając fałszywe SMS-y podszywające się pod sieć Plus. Oszuści informują o 3250 punktach tracących ważność i oferują wymianę na prezenty. Eksperci ostrzegają przed podawaniem danych osobowych i płatniczych na fałszywych stronach internetowych.
Okres przedświąteczny to czas wzmożonej aktywności cyberprzestępców w Polsce. Zabiegani konsumenci, przygotowujący się do świąt i załatwiający sprawy przed końcem roku, są bardziej podatni na oszustwa.
Kampania wykorzystuje klasyczne techniki socjotechniczne - kombinację presji czasowej z obietnicą korzyści. Wiadomość "Twoje 3250 punktów wkrótce straci ważność" ma wywołać poczucie pilności, podczas gdy możliwość wymiany na prezenty ma zachęcić do natychmiastowego działania.
Podejrzana wiadomość zawiera tekst:
"Plus: Informujemy, że Twoje 3250 punktow wkrótce straci ważność. Punkty te można wymienić na prezenty. Wykorzystaj je teraz" wraz z podejrzanym linkiem.
Charakterystyczne są:
Link zawarty w SMS-ie prowadzi na stronę imitującą oficjalny serwis Plus. Po przejściu przez kolejne ekrany, użytkownik jest proszony o podanie danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz szczegółów karty płatniczej.
Przekazanie informacji osobowych i płatniczych oszustom może prowadzić do aktywowania płatnych subskrypcji bez wiedzy ofiary oraz obciążenia karty dodatkowymi opłatami. Cyberprzestępcy wykorzystują zebrane dane do dalszych oszustw lub sprzedają je na czarnym rynku.
"To właśnie moment, w którym warto się zatrzymać i zastanowić. Bo jeśli podasz dane na fałszywej stronie, trafią one bezpośrednio w ręce cyberprzestępców! A to z kolei, może prowadzić do aktywowania płatnych subskrypcji i obciążenia karty dodatkowymi opłatami" - ostrzega Karolina Kmak, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z CyberRescue.
Według raportu CERT Polska za 2023 rok, liczba zgłoszeń dotyczących oszustw internetowych wzrosła o 35% w porównaniu do roku poprzedniego. Szczególnie popularne są kampanie wykorzystujące techniki social engineeringu, które stanowią 68% wszystkich zgłoszonych przypadków cyberprzestępczości.
Według danych NBP za 2024 rok, w Polsce funkcjonuje ponad 42 miliony kart płatniczych, co czyni je atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców.
Podstawową zasadą jest nieodpowiadanie na podejrzane wiadomości i nieklikanie zawartych w nich linków.
Można również skorzystać z usług specjalistycznych firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem, które mogą zweryfikować podejrzane linki i zgłosić je do zablokowania.
Kampanie oszustów wykorzystujących fałszywe SMS-y będą się powtarzać, szczególnie w okresach wzmożonych zakupów. Wraz z doskonaleniem technik imitacji oficjalnych komunikatów, kluczowa staje się świadomość zagrożeń i ostrożność w kontaktach cyfrowych. Uważność może uratować przed finansowymi stratami i kradzieżą tożsamości.
