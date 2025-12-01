200 szkół w Polsce testuje AI w edukacji - projekt ZBADAI potrwa do 2028 roku

Centrum Nauki Kopernik uruchamia ogólnopolski projekt edukacyjny ZBADAI, który do czerwca 2028 roku obejmie 200 szkół, 930 nauczycieli i 13 000 uczniów. Inicjatywa dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji ma nauczyć odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie uczenia się. Wypracowane materiały trafią na Zintegrowaną Platformę Edukacyjną, gdzie będą dostępne dla 6 milionów potencjalnych odbiorców.
W skrócie:
Sztuczna inteligencja wypiera tradycyjne wyszukiwarki internetowe, a sieć zalewają nieprawdziwe treści audiowizualne generowane przez AI. Granica między rzeczywistością a fikcją zaciera się, co wymaga nowych kompetencji od uczniów i nauczycieli.
Analiza polskiego rynku edukacyjnego przeprowadzona przez dr Macieja Kościelniaka z Uniwersytetu SWPS wykazała, że większość dostępnych materiałów o AI skupia się na teorii, a uczniom brakuje możliwości praktyki. Wiele kursów obiecuje głównie oszczędność czasu, pomijając nauczycieli przedmiotów humanistycznych i aspekty etyczne wykorzystania technologii.
Uczniowie będą realizować szkolne projekty badawcze metodą naukową, wykorzystując AI jako narzędzie wspierające. Sztuczna inteligencja pomoże im:
Projekty będą miały charakter interdyscyplinarny, łącząc biologię, fizykę, chemię i przedmioty humanistyczne.
Uczniowie nauczą się formułowania pytań badawczych, krytycznego myślenia i prezentowania wyników swoich działań.
Kluczowym elementem będzie zrozumienie ograniczeń AI - młodzież przekona się, że sztuczna inteligencja nie wie wszystkiego i może czerpać z błędnych danych lub opinii, a nie faktów.
Nauczyciele rozwiną kompetencje w zakresie świadomego, bezpiecznego i skutecznego wykorzystania narzędzi AI w edukacji. Program kursu obejmie:
30 nauczycieli z całej Polski wraz z ekspertami z Centrum Nauki Kopernik opracuje podczas hackathonu scenariusze projektów badawczych. Powstanie również program kursu AI dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym humanistycznych, którzy często są pomijani w dotychczasowych ofertach szkoleniowych.
Jak podkreśla Beata Jurkiewicz, koordynatorka projektu ZBADAI, celem jest zmiana szkoły z miejsca pozyskiwania wiedzy na miejsce rozwoju kompetencji krytycznego myślenia, analizy danych i wspólnego poznawania świata.
Jak zauważyła Minister Edukacji Barbara Nowacka podczas inauguracji, sztuczna inteligencja będzie się rozwijała bez względu na obecne opinie. Cyfrowa rewolucja dzieje się na naszych oczach, a najbliższe lata to wielkie wyzwanie dla całego systemu edukacji. Projekt ZBADAI ma przygotować polskie szkoły na te zmiany, wyposażając nauczycieli i uczniów w niezbędne kompetencje.
