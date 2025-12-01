200 szkół w Polsce testuje AI w edukacji - projekt ZBADAI potrwa do 2028 roku

Wczoraj, 17:05

Centrum Nauki Kopernik uruchamia ogólnopolski projekt edukacyjny ZBADAI, który do czerwca 2028 roku obejmie 200 szkół, 930 nauczycieli i 13 000 uczniów. Inicjatywa dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji ma nauczyć odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie uczenia się. Wypracowane materiały trafią na Zintegrowaną Platformę Edukacyjną, gdzie będą dostępne dla 6 milionów potencjalnych odbiorców.

200 szkół w Polsce testuje AI w edukacji - projekt ZBADAI do 2028 roku

W skrócie:

  • 200 szkół, 930 nauczycieli, 13 000 uczniów
  • Projekt trwa do czerwca 2028 roku
  • Materiały dla 6 milionów odbiorców na ZPE
  • 30 nauczycieli opracuje scenariusze podczas hackathonu

Dlaczego szkoły potrzebują edukacji o AI?

Sztuczna inteligencja wypiera tradycyjne wyszukiwarki internetowe, a sieć zalewają nieprawdziwe treści audiowizualne generowane przez AI. Granica między rzeczywistością a fikcją zaciera się, co wymaga nowych kompetencji od uczniów i nauczycieli.

  • Projekt ZBADAI odpowiada na te wyzwania, oferując praktyczne narzędzia do rozumienia mechanizmów działania AI.

Analiza polskiego rynku edukacyjnego przeprowadzona przez dr Macieja Kościelniaka z Uniwersytetu SWPS wykazała, że większość dostępnych materiałów o AI skupia się na teorii, a uczniom brakuje możliwości praktyki. Wiele kursów obiecuje głównie oszczędność czasu, pomijając nauczycieli przedmiotów humanistycznych i aspekty etyczne wykorzystania technologii.

Jak będzie wyglądać nauka z AI w polskich szkołach?

Uczniowie będą realizować szkolne projekty badawcze metodą naukową, wykorzystując AI jako narzędzie wspierające. Sztuczna inteligencja pomoże im:

  • w wykonywaniu obliczeń,
  • identyfikacji elementów obrazu i rozpoznawaniu dźwięków,
  • rozwijając jednocześnie umiejętności krytycznego myślenia, analizy danych i pracy zespołowej.

Projekty będą miały charakter interdyscyplinarny, łącząc biologię, fizykę, chemię i przedmioty humanistyczne.

  • 100 szkół podstawowych i 100 szkół ponadpodstawowych weźmie udział w testowaniu opracowanych scenariuszy.

Uczniowie nauczą się formułowania pytań badawczych, krytycznego myślenia i prezentowania wyników swoich działań.

Kluczowym elementem będzie zrozumienie ograniczeń AI - młodzież przekona się, że sztuczna inteligencja nie wie wszystkiego i może czerpać z błędnych danych lub opinii, a nie faktów.

  • To nie jest godny zaufania asystent do prac domowych, ale narzędzie wymagające umiejętnego wykorzystania.

Jakie kompetencje zdobędą nauczyciele w ramach ZBADAI?

Nauczyciele rozwiną kompetencje w zakresie świadomego, bezpiecznego i skutecznego wykorzystania narzędzi AI w edukacji. Program kursu obejmie:

  • podstawy działania sztucznej inteligencji,
  • tworzenie zapytań (prompt engineering),
  • analizę i tworzenie multimediów
  • oraz praktyczne zastosowania AI w dydaktyce.

30 nauczycieli z całej Polski wraz z ekspertami z Centrum Nauki Kopernik opracuje podczas hackathonu scenariusze projektów badawczych. Powstanie również program kursu AI dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym humanistycznych, którzy często są pomijani w dotychczasowych ofertach szkoleniowych.

Jak podkreśla Beata Jurkiewicz, koordynatorka projektu ZBADAI, celem jest zmiana szkoły z miejsca pozyskiwania wiedzy na miejsce rozwoju kompetencji krytycznego myślenia, analizy danych i wspólnego poznawania świata.

  • Nauczyciele nauczą się także prowadzenia zajęć metodą badawczą z użyciem technologii cyfrowych.
Projekt ZbadAI kładzie duży nacisk na to, aby technologia nie zastępowała pedagoga, lecz go wspierała. Dlatego tak istotny jest ciągły rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli, który pozwala na mądre i bezpieczne wdrażanie algorytmów do sal lekcyjnych.

Warto zapamiętać:

  • Projekt ZBADAI wyznacza nowy standard edukacji o AI w Polsce, skupiając się na praktyce zamiast teorii
  • Interdyscyplinarne podejście obejmuje wszystkie przedmioty, w tym humanistyczne często pomijane w innych programach
  • Uczniowie poznają ograniczenia AI i nauczą się odpowiedzialnego korzystania z technologii
  • Materiały będą dostępne bezpłatnie na ZPE dla wszystkich szkół w kraju
  • Projekt kładzie nacisk na rozwój kompetencji krytycznego myślenia i analizy danych

Jak zauważyła Minister Edukacji Barbara Nowacka podczas inauguracji, sztuczna inteligencja będzie się rozwijała bez względu na obecne opinie. Cyfrowa rewolucja dzieje się na naszych oczach, a najbliższe lata to wielkie wyzwanie dla całego systemu edukacji. Projekt ZBADAI ma przygotować polskie szkoły na te zmiany, wyposażając nauczycieli i uczniów w niezbędne kompetencje.

Źródło: Centrum Nauki Kopernik

 

Foto: Freepik


Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

Ostatnie artykuły:



Elektryki wyprzedziły diesle w Polsce: 5010 vs 4695 rejestracji w listopadzie 2025 r.

fot. nicoletaionescu, Adobe Stock


Twoje punkty wkrótce stracą ważność - fałszywe SMS-y o punktach Plus zalewają Polaków przed świętami 2025

fot. PAP Mediaroom


Polska firma VIGO Photonics dostarcza detektory podczerwieni dla NASA za 14,4 mln zł

fot. Freepik


Oszuści podszywają się pod mBank - 40 tys. przypadków phishingu w Polsce



Polacy obawiają się o lasy, ale tylko 37 proc. zapłaci więcej za certyfikat FSC

fot. rankomat.pl


50 proc. Polaków spędzi Sylwester 2025 w domu, a 5 proc. nie będzie celebrować Nowego Roku
« strona główna  -  do góry ^

Stopka:

Kanały dostępu:

Partnerzy:

© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.