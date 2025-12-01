200 szkół w Polsce testuje AI w edukacji - projekt ZBADAI potrwa do 2028 roku

W skrócie:

200 szkół, 930 nauczycieli, 13 000 uczniów

Projekt trwa do czerwca 2028 roku

Materiały dla 6 milionów odbiorców na ZPE

30 nauczycieli opracuje scenariusze podczas hackathonu

Dlaczego szkoły potrzebują edukacji o AI?

Sztuczna inteligencja wypiera tradycyjne wyszukiwarki internetowe, a sieć zalewają nieprawdziwe treści audiowizualne generowane przez AI. Granica między rzeczywistością a fikcją zaciera się, co wymaga nowych kompetencji od uczniów i nauczycieli.

Projekt ZBADAI odpowiada na te wyzwania, oferując praktyczne narzędzia do rozumienia mechanizmów działania AI.

Analiza polskiego rynku edukacyjnego przeprowadzona przez dr Macieja Kościelniaka z Uniwersytetu SWPS wykazała, że większość dostępnych materiałów o AI skupia się na teorii, a uczniom brakuje możliwości praktyki. Wiele kursów obiecuje głównie oszczędność czasu, pomijając nauczycieli przedmiotów humanistycznych i aspekty etyczne wykorzystania technologii.

Jak będzie wyglądać nauka z AI w polskich szkołach?

Uczniowie będą realizować szkolne projekty badawcze metodą naukową, wykorzystując AI jako narzędzie wspierające. Sztuczna inteligencja pomoże im:

w wykonywaniu obliczeń,

identyfikacji elementów obrazu i rozpoznawaniu dźwięków,

rozwijając jednocześnie umiejętności krytycznego myślenia, analizy danych i pracy zespołowej.

Projekty będą miały charakter interdyscyplinarny, łącząc biologię, fizykę, chemię i przedmioty humanistyczne.

100 szkół podstawowych i 100 szkół ponadpodstawowych weźmie udział w testowaniu opracowanych scenariuszy.

Uczniowie nauczą się formułowania pytań badawczych, krytycznego myślenia i prezentowania wyników swoich działań.

Kluczowym elementem będzie zrozumienie ograniczeń AI - młodzież przekona się, że sztuczna inteligencja nie wie wszystkiego i może czerpać z błędnych danych lub opinii, a nie faktów.

To nie jest godny zaufania asystent do prac domowych, ale narzędzie wymagające umiejętnego wykorzystania.

Jakie kompetencje zdobędą nauczyciele w ramach ZBADAI?

Nauczyciele rozwiną kompetencje w zakresie świadomego, bezpiecznego i skutecznego wykorzystania narzędzi AI w edukacji. Program kursu obejmie:

podstawy działania sztucznej inteligencji,

tworzenie zapytań (prompt engineering),

analizę i tworzenie multimediów

oraz praktyczne zastosowania AI w dydaktyce.

30 nauczycieli z całej Polski wraz z ekspertami z Centrum Nauki Kopernik opracuje podczas hackathonu scenariusze projektów badawczych. Powstanie również program kursu AI dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym humanistycznych, którzy często są pomijani w dotychczasowych ofertach szkoleniowych.

Jak podkreśla Beata Jurkiewicz, koordynatorka projektu ZBADAI, celem jest zmiana szkoły z miejsca pozyskiwania wiedzy na miejsce rozwoju kompetencji krytycznego myślenia, analizy danych i wspólnego poznawania świata.

Nauczyciele nauczą się także prowadzenia zajęć metodą badawczą z użyciem technologii cyfrowych.

rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli, który pozwala na mądre i bezpieczne wdrażanie algorytmów do sal lekcyjnych. Projekt ZbadAI kładzie duży nacisk na to, aby technologia nie zastępowała pedagoga, lecz go wspierała.

Warto zapamiętać:

Projekt ZBADAI wyznacza nowy standard edukacji o AI w Polsce, skupiając się na praktyce zamiast teorii

Interdyscyplinarne podejście obejmuje wszystkie przedmioty, w tym humanistyczne często pomijane w innych programach

Uczniowie poznają ograniczenia AI i nauczą się odpowiedzialnego korzystania z technologii

Materiały będą dostępne bezpłatnie na ZPE dla wszystkich szkół w kraju

Projekt kładzie nacisk na rozwój kompetencji krytycznego myślenia i analizy danych

Jak zauważyła Minister Edukacji Barbara Nowacka podczas inauguracji, sztuczna inteligencja będzie się rozwijała bez względu na obecne opinie. Cyfrowa rewolucja dzieje się na naszych oczach, a najbliższe lata to wielkie wyzwanie dla całego systemu edukacji. Projekt ZBADAI ma przygotować polskie szkoły na te zmiany, wyposażając nauczycieli i uczniów w niezbędne kompetencje.

Źródło: Centrum Nauki Kopernik

Foto: Freepik