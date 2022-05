2 tys. zweryfikowanych fake newsów w ciągu ponad dwóch lat

#FakeHunter to projekt społeczny Polskiej Agencji Prasowej, w realizację którego może się włączyć każdy internauta. Wiadomości zgłaszane zespołowi #FakeHuntera są precyzyjnie weryfikowane w oparciu o sprawdzone i wiarygodne źródła.

Serwis powstał jako odpowiedź na zjawisko infodemii – zalewu internetu nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi koronawirusa. Następnie sukcesywnie rozbudowywano zakres tematyczny – pojawiły się kategorie takie jak: telekomunikacja, finanse, nauka i zdrowie, energetyka i obecnie geopolityka.

- Serwisy internetowe i konta w mediach społecznościowych, które w czasie pandemii skupiały się na segregacji sanitarnej i szkodliwości szczepionek, w momencie ataku Rosji na Ukrainę natychmiast porzuciły te tematy. Ich aktywność skupiła się na ukraińskim nazizmie, tworzeniu "niebiańskiej Jerozolimy", czy samotnej walce Putina z "wielkim resetem" i bioterrorem, która ma mieć wyraz właśnie w operacji specjalnej – zauważa Grzegorz Rutke z zespołu #FakeHunter.

Od początku ataku na Ukrainę rosyjska dezinformacja przenika do polskiego Internetu, a szczególnie mediów społecznościowych. Jeśli dotyczy sytuacji na terenach ogarniętych wojną, jest niezwykle trudna do zweryfikowania. Na przykład intensywnie kolportowane przez rosyjską propagandę twierdzenie, że ludobójstwa w Buczy dopuścili się Ukraińcy było możliwe do obalenia wyłącznie za sprawą zdjęć satelitarnych dostarczonych przez firmę Maxar Technologies, z których wynikało, że ciała na ulicy Jabłońskiej, leżały na niej pomiędzy 9 a 11 marca, czyli zanim z tego terenu wycofali się Rosjanie, a weszli Ukraińcy.

W niektórych przypadkach pomoc w odkryciu kłamstwa lub manipulacji przychodzi z najmniej oczekiwanej strony – od samych Rosjan. Tak było po ataku rakietowym na dworzec w Kramatorsku. Internet zalała wówczas narracja, że rzezi dokonała strona ukraińska, bowiem ostrzał przeprowadzono z wykorzystaniem rakiety Toczka-U. System ten miał zostać wycofany z rosyjskiego arsenału w 2019 roku. Miał, ale nie został, o czym internauci mogli się przekonać odwiedzając rosyjskie serwisy internetowe, w których na zdjęciach z manewrów odbywających się po 2019 r. pojawiały się właśnie te systemy rakietowe.

Fake newsy kolportowane z inicjatywy Kremla dotyczą nie tylko działań militarnych. Od momentu, w którym pierwszy ukraiński uchodźca postawił nogę na naszej ziemi, internet zaczęły zalewać doniesienia o fali uzbrojonych po zęby banderowców, którzy bez żadnej kontroli napływają do Polski i innych krajów europejskich.