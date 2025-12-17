17 grudnia 2025 - pierwszy Ogólnopolski Dzień Bez Jak było dzisiaj w szkole?

Fundacja Mentalnie Równi ustanowiła 17 grudnia 2025 pierwszym "Ogólnopolskim Dniem Bez Jak było dzisiaj w szkole?". Inicjatywa ma zachęcić rodziców do zadawania pytań inspirujących prawdziwą rozmowę o emocjach i wyzwaniach dzieci. Badanie SW Research pokazuje, że 30% rodziców wskazuje brak chęci dziecka do rozmowy jako główną barierę w komunikacji.
W skrócie:
Pytanie "Jak było dzisiaj w szkole?" prowadzi zazwyczaj do jednoznacznych odpowiedzi typu "dobrze" lub "ok", kończąc rozmowę zanim się zacznie. Badanie SW Research na grupie 500 rodziców dzieci w wieku 7-18 lat ujawnia, że 30% rodziców wskazuje brak chęci dziecka do rozmowy jako największą barierę w komunikacji o ważnych tematach.
Tymczasem 68% badanych rodziców deklaruje, że głównym źródłem wiedzy o problemach ich dzieci są same dzieci. To paradoks - rodzice polegają na informacjach od dzieci, ale jednocześnie nie potrafią skutecznie inicjować rozmów, które pozwoliłyby te informacje uzyskać.
Kamila Kalbarczyk, psycholożka z Fundacji Mentalnie Równi, podkreśla, że młodzież często nie mówi o problemach wprost - z obawy przed oceną, niepokojem o reakcję rodziców lub po prostu nie wiedząc, jak zacząć trudną rozmowę.
Ponad połowa rodziców poświęca na pogłębione rozmowy z dziećmi niewiele ponad 5 minut dziennie. Co czwarty rodzic rozmawia o ważnych sprawach krócej niż 3 minuty dziennie. Te dane z badania SW Research stały się głównym impulsem do ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Bez pytania o szkołę.
Eksperci kampanii "Ciężary Pozalekcyjne" podkreślają, że rozmowy rodzic-dziecko to najważniejszy, najtańszy i najbardziej dostępny element profilaktyki problemów emocjonalnych. Brak dialogu sprawia, że dzieci "noszą w plecakach" więcej niż podręczniki - dźwigają stres, presję, lęk, samotność i problemy z samooceną.
W ramach kampanii powstały "Rozmówki pozalekcyjne" - praktyczne wskazówki pomagające rodzicom zainicjować pogłębioną rozmowę i stworzyć bezpieczną przestrzeń do mówienia o emocjach i doświadczeniach dzieci.
17 grudnia 2025 rodzice i opiekunowie mają zrezygnować z automatycznie zadawanych pytań o oceny i szkolne obowiązki. Zamiast tego powinni skupić się na rozmowie o samopoczuciu dziecka, jego przeżyciach i emocjach. Kluczowe jest wyrażanie prawdziwego zainteresowania światem młodego człowieka.
Fundacja Mentalnie Równi proponuje zastąpienie rutynowego pytania o szkołę pytaniami otwierającymi prawdziwą komunikację. Dobrze zadane pytanie może otworzyć drzwi do świata dziecka i pomóc mu rozładować stres, wyrazić obawy oraz podzielić się doświadczeniami.
Inicjatywa jest elementem szerszej kampanii społecznej "Ciężary Pozalekcyjne", zainicjowanej przez Fundację Mentalnie Równi na początku grudnia 2024 roku. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że pogłębiona rozmowa stanowi najskuteczniejszy sposób budowania zaufania i najlepszą formę profilaktyki zaburzeń, z którymi coraz częściej mierzą się dzieci i młodzież.
Inicjatywa Fundacji Mentalnie Równi przypomina, że szczera, głęboka rozmowa może zdjąć z barków dziecka ciężar, którego nie powinno dźwigać samotnie. 17 grudnia to symboliczny dzień, aby "rozpakować plecak" swojego dziecka i być obok w trudnych momentach.
Źródło: Fundacja Mentalnie Równi
