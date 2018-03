Zasięg to nie wszystko - jak wybrać influencerów do współpracy?

1. Zasięg - czy to najważniejsza wytyczna?

Jednym z kluczowych czynników decydujących o nawiązaniu współpracy z twórcą treści internetowych jest jego zasięg. Możesz wybrać jednego wysokozasięgowego influencera, lub też kilku mniejszych. W platformie WhitePress udostępniane są nie tylko zasięgi głównego kanału twórcy, ale także statystyki jego mediów społecznościowych.

2. Grupa odbiorców - czy trafisz z przekazem do potencjalnych klientów?

Influencerka publikująca przepisy nie pomoże Ci znaleźć klientów kupujących rowery - nawet jeśli jej blog czytany jest przez 1 mln osób. Nawiąż współpracę z influencerem, którego fani mogą być Twoimi potencjalnymi klientami. Komunikuj się bezpośrednio z twórcami w platformie WhitePress. Poproś o dodatkowe statystyki, sprawdź kto śledzi danego influencera, jaka jest płeć jego odbiorców i ich wiek.

3. Wiarygodność - pamiętaj o statystykach

Z liczbami ciężko polemizować. Zobacz jak przyrost obserwujących influencera rozkłada się w czasie. Analizuj liczby w odpowiednim kontekście - działania z mniejszym blogiem specjalistycznym mogą być bardziej korzystne. Zwróć uwagę na źródło ruchu, a w przypadku kont na Instagramie - na lokalizację odbiorców. Pozwoli Ci to uniknąć nawiązania współpracy z twórcą, którego fani pochodzą z aukcji internetowych.



