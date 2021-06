Wyciekły dane kilku milionów klientów linii lotniczych

Jak się okazuje incydent bezpieczeństwa dotyczył danych zarejestrowanych przez zewnętrzną firmę w okresie od 26 sierpnia 2011 roku do 3 lutego bieżącego roku. Wyciek obejmuje takie dane pasażerów jak imię, datę urodzenia, informacje kontaktowe, paszportowe oraz biletowe. Jak informuje przewoźnik w swoim oficjalnym komunikacie, rozpoczęto dochodzenie w celu poznania szczegółów ataku oraz wycieku danych. Dodatkowo zabezpieczono serwery, których bezpieczeństwo zostało naruszone.

- To nie pierwszy tego typu incydent. W trakcie pandemii COVID 19 aktywność hakerów wzrosła co pokazuję ilość incydentów bezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest świadomość firm i przedsiębiorstw oraz odpowiednie zabezpieczanie swoich danych - komentuje Mateusz Piątek Product Manager Safetica w DAGMA Bezpieczeństwo IT.

Wyciek danych jest następstwem ataku na firmę SITA, która jest dostawcą IT dla głównych linii lotniczych na świecie. Na skutek działań hakerów wyciekły dane nie tylko AIR INDIA, ale również innych linii lotniczych współpracujących z tym zewnętrznym operatorem. Najbardziej znane to Lufthansa, Malaysia Airlines, United Airlines, Singapore Airlines czy Finnair.