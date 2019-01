Wpuść dostawcę do mieszkania, gdy cię tam nie ma. Testy Zalando i bpost

W belgijskiej Antwerpii kurierzy mogli wejść do domów pod nieobecność mieszkańców. Oczywiście, pod pewnymi warunkami - musiały to być mieszkania wyposażone w specjalne "inteligentne" zamki i "inteligentne" dzwonki uczestniczące w testach sklepu internetowego Zalando i dużego belgijskiego operatora pocztowego bpost.

Mieszkańcy domów biorący udział w testach instalowali też w swoich telefonach aplikację, która pozwalała zdalnie otworzyć drzwi i wpuścić dostawcę, by ten mógł zostawić lub zabrać przygotowaną dla niego paczkę. Odbiorca mógł monitorować całość przedsięwzięcia poprzez kamerą umieszczonej w domu lub obok zamka. Aplikacja umożliwiała także kontakt z dostawcą.

Testy zostały przeprowadzone wśród osób zainteresowanych (rekrutowanych przez ankietę internetową), które miały już do czynienia z podobną technologią lub chciały ją wypróbować. Jak podkreśla Patrick Leysen z Future Lab (jednostki badawczej w bpost), eksperyment miał odpowiedzieć na pytanie Czy wygoda tej usługi przeważa nad wątpliwościami uczestników dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa? Okazało się, że aż 90% użytkowników wyraziło zainteresowanie kontynuacją usługi. Jak wyjaśnił Remko Bakker, Business Development w Zalando, jako główne bariery rozpoznano wysokie koszty i komplikacje związane z instalacją inteligentnego systemu oraz kwestie właścicielskie (mieszkania często są wynajmowane, co komplikuje sprawę odpowiedzialności za wpuszczenie kuriera do domu).

Podobne rozwiązania (dostawy pod nieobecność mieszkańców czy właścicieli) testowały już kilka lat temu Volvo (dostawa do bagażników samochodów), firma August Access należąca do szwedzkiej grupy zajmującej się produkcją drzwi, zamków i systemów dostępu Assa Abloy (oraz Amazon (testy zakończyły się niedawno) w formie usługi Amazon Key. Rozwiązanie to umożliwia zostawienie paczki zarówno w samochodzie, jak i w mieszkaniu.

Zobacz, co piszą na ten temat inne media:

Retail Detail (o technologii Volvo), Spider's Web (o usłudze Amazon Key - dostawa do samochodu), CNET (o Amazon Key - dostawy do domów według doświadczeń osoby biorącej udział w testach), CNET (o jednym z pierwszych eksperymentów August Access).