Warszawskie osiedle walczy o linię TP

Sprawą zajmujemy się od kilku miesięcy. W lutym Czytelnik zgłosił się do Dziennika Internautów, abyśmy podjęli interwencję w sprawie osiedla Berberysowe Ogrody przy ul. Mołdawskiej w Warszawie i problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy. Pomimo tego, iż osiedle jest duże, a w jednym z budynków działa instytucja finansowa korzystająca z usług TP, to mieszkańcy takich przywilejów nie mają. Z internetem łączą się poprzez mobilny internet lub konkurencyjną firmę telekomunikacyjną od ponad dwóch lat.

TP wykazuje się skrajną niekompetencją, twierdząc, że nie mają ludzi do podłączenia kabla. I tak od 2 lat, kiedy bloki zostały oddane do użytku. Wszyscy inni operatorzy zrobili podłączenie w ciągu 1 miesiąca. Wspólnota dała TP wówczas zielone światło, mają tylko przeciągnąć kabel. I nic się nie dzieje od dwóch lat, a osoby odpowiedzialne za inwestycję twierdzą (latem - że mają ludzi na urlopach, zimą - że jest za zimno) i tak od dwóch lat. Kilku mieszkańców już „krew zalała” – pisał Czytelnik.

Odpowiedź od Telekomunikacji Polskiej otrzymaliśmy po kilku dniach. Zdaniem jej przedstawicieli inwestycja rozpoczęła się w lutym od podpisania umowy ze wspólnotą mieszkaniową na udostępnienie nieruchomości do prac instalacyjnych. TP tłumaczy też, że problemem było uzyskanie zgód właścicieli działek, przez które miała być przeprowadzona inwestycja, co jest sprzeczne z informacjami od Czytelnika. To umożliwia rozpoczęcie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej do granicy osiedla oraz sieci rozdzielczej wewnątrz. Planujemy zakończenie tej inwestycji około połowy 2011 r. – tłumaczył przedstawiciel Telekomunikacji Polskiej.

Nie pozostawało nic innego, jak poczekać do wyznaczonego terminu, a mieszkańcy musieli uzbroić się w cierpliwość po raz kolejny. Przez cztery kolejne miesiące TP udało się wybudować sieć i postawić szafę ONU (miejsce z urządzeniami umożliwiającymi dostęp do połączeń telefonicznych lub szerokopasmowego internetu). Brakuje jednak zasilania.

– Podpisywana jest umowa z właścicielem nieruchomości na udostępnienie. Sprawa niestety się przeciąga, ale z uzyskanych informacji wynika, że jest już na ukończeniu – tłumaczy przedstawicielka TP.

Wygląda więc na to, że sprawa zmierza dużymi krokami ku końcowi, a ok. 300 gospodarstw domowych będzie mogło skorzystać z usług Telekomunikacji Polskiej po kilku latach próśb o podłączenie.