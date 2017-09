Warszawiacy jako pierwsi w Europie będą mogli współdzielić przejazd taksówką. Rusza mytaxi match

Według najnowszego raportu mytaxi i GfK[1] przeprowadzonego wśród mieszkańców stolicy, co drugi warszawiak chętnie skorzystałby z usługi ride-sharingowej z wykorzystaniem licencjonowanej taksówki. Na zainteresowanie taką usługą wpływa m.in. fakt, że umożliwia oszczędność kosztów przejazdu, zwiększa szanse na zamówienie taksówki w godzinach szczytu i może przyczynić się do zmniejszenia korków w mieście.

Jak działa mytaxi match i dlaczego mieszkańcy stolicy Polski jako pierwsi odkryją jej zalety?

W duecie taniej

W ramach mytaxi match, koszt przejazdu taksówką, obejmujący opłatę startową oraz wspólnie przejechany odcinek, będzie dzielony proporcjonalnie do przejechanego dystansu między dwóch pasażerów zamawiających przejazd z różnych miejsc, wybierających miejsce docelowe na podobnej trasie. W wypadku, gdy aplikacja nie znajdzie pasażerowi partnera do przejazdu, pasażer odbędzie standardowy kurs, jednak z 25% zniżką. Dodatkowo, w ramach mytaxi match, dostępni będą kierowcy taksówek mytaxi ze stawką nie większą niż 2 zł/km.

– Wprowadzając usługę mytaxi match jesteśmy pewni, że przyniesie ona korzyści zarówno dla pasażerów, którzy będą mogli korzystać z najwyższej jakości usług licencjonowanych taksówek po niższej cenie, jak i kierowców, którzy zwłaszcza w godzinach natężonego ruchu będą mieli możliwość przewiezienia dwóch pasażerów jednocześnie – tłumaczy Andrew Pinnington, dyrektor generalny mytaxi.

- Liczba taksówek w stolicy Polski wynosi 11.000 i jest zbliżona do liczby taksówek w Nowym Jorku. Jest to miasto, w którym mytaxi realizuje bardzo dużo kursów, a według naszych danych wiele z nich odbywa się w podobnych kierunkach, o tej samej porze - tłumaczy Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający mytaxi w Polsce. – Dodatkowo, raport GfK wykazał, że samochód jest najczęściej wybieranym środkiem transportu przez prawie połowę warszawiaków. Powoduje to liczne utrudnienia w mieście, takie jak korki i zanieczyszczenie powietrza nadmierną emisją spalin. Rozwiązaniem tych problemów mogą być współdzielone przejazdy taksówkami.

Przez pierwsze 4 tygodnie od startu nowej usługi, zamówienie współdzielonego przejazdu z mytaxi match będzie możliwe przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, na terenie prawie całej Warszawy (z pominięciem kilku obrzeżnych dzielnic). Jej dalszy rozwój jest uzależniony od zainteresowania i danych, które zostaną zebrane w pierwszych tygodniach pilotażu usługi.

Badanie wykazało również, że czynnikami decydującymi o zainteresowaniu warszawiaków taką usługą są:

niższa cena – 76%;

ograniczenie emisji spalin – 68%;

zmniejszenie korków – 67%.

Największe zainteresowanie usługą ride-sharingową, wykorzystującą licencjonowane taksówki, wykazują ludzie młodzi – ponad 72% warszawiaków w wieku 22-29 lat deklaruje, że chętnie by z niej skorzystało. Aż 93% z nich docenia możliwość oszczędności, 89% nowoczesność usługi, a 43% szansę na poznanie nowych ludzi.

– Jednym z powodów niekorzystania z taksówek, zwłaszcza wśród 25% młodych ludzi, jest wysoka cena. Dodatkowo, aż 2/3 użytkowników taksówek w wieku 22-29 lat zamawia taksówkę przez aplikację. Te dane pokazały nam jak duży potencjał drzemie w usłudze ride-sharingowej opartej o aplikację mobilną, wykorzystującej licencjonowane taksówki - mówi Krzysztof Urban.





Jak skorzystać z mytaxi match?

Usługa została zintegrowana w ramach standardowej aplikacji mytaxi i ukaże się każdemu użytkownikowi mytaxi 13 września 2017 roku po aktualizacji. Aby zamówić przejazd z mytaxi match, należy:

1. Pobrać mytaxi (dostępna w App Store, Google Play) i zarejestrować się.

2. Dodać "Sposób Płatności" (PayPal, Visa, Mastercard, American Express).

3. Wybrać suwakiem na głównym ekranie funkcję "match".

4. Wpisać adres docelowy i zamówić taksówkę. Po chwili aplikacja znajdzie kierowcę.