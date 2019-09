W jaki sposób polskie gminy docierają do mieszkańców? - siła portali społecznościowych

Kanały social media to nowoczesna forma dotarcia do różnych grup społecznych. Coraz częściej obserwuje się, że konta na portalach społecznościowych zakładane są przez jednostki samorządowe. Gminy posługują się Facebookiem w kontaktach z mieszkańcami zachęcając do dyskusji w istotnych sprawach publicznych. Czy w Polsce ten sposób komunikacji jest powszechny? Czy na fanpage’u gminy obowiązuje nas regulamin?