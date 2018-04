Ukryte szkodliwe koparki kryptowaluty w legalnych aplikacjach mobilnych związanych z piłką nożną

Cyberprzestępcy, którzy dążą do pomnażania swoich zysków, nie mogli zignorować popularnego zjawiska kopania kryptowalut. Tak więc kopią na komputerach, serwerach, laptopach oraz urządzeniach mobilnych. Jednak wykorzystują do tego celu nie tylko specjalne szkodliwe oprogramowanie. Eksperci z Kaspersky Lab wykryli, że przestępcy dodają funkcje kopania kryptowaluty do legalnych aplikacji i rozprzestrzeniają je pod przykrywką aplikacji VPN oraz transmisji meczów piłki nożnej, a ich ofiary znajdują się głównie w Brazylii i na Ukrainie.

Najpopularniejszymi koparkami są aplikacje związane z piłką nożną. Ich główną funkcją jest transmisja meczy przy jednoczesnym dyskretnym kopaniu kryptowalut. W tym celu twórcy wykorzystali narzędzie Coinhive. Gdy użytkownicy uruchamiają transmisję, aplikacja otwiera plik HTML z osadzoną koparką JavaScript, przekształcając moc procesora urządzenia mobilnego w kryptowalutę Monero dla swojego autora. Aplikacje były rozprzestrzeniane za pośrednictwem Sklepu Play firmy Google, a najpopularniejsze z nich zostały pobrane około 100 000 razy. Prawie wszystkie te pobrania (90%) miały miejsce w Brazylii.

Drugim celem szkodliwych narzędzi do kopania kryptowaluty stały się aplikacje służące do nawiązywania połączeń VPN (ang. Virtual Private Network) — wirtualnej sieci prywatnej pozwalającej np. na zwiększenie bezpieczeństwa w niezaufanych sieciach oraz uzyskiwanie dostępu do zasobów internetu, które w przeciwnym razie nie byłyby osiągalne, np. ze względu na ograniczenia regionalne. Koparka Vilny.net potrafi monitorować ładowanie baterii i temperaturę urządzenia – aby móc zarobić przy mniejszym ryzyku dla atakowanych gadżetów. W tym celu aplikacja pobiera plik wykonywalny z serwera i uruchamia go w tle. Vilny.net został pobrany 50 000 razy – w większości przez użytkowników na Ukrainie i w Rosji.

Źródło: Kaspersky Lab