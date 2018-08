Trendy w życiu codziennym i zawodowym. Jak realizować? 9 praktycznych książek i e-booków [do 21 sierpnia w promocji]

Projekt - modne słowo, które pojawia się nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Czy rzeczywiście wiemy, o czym mówimy? I jak zarządzać projektami, by było efektywnie? Robert Wysocki kompleksowo i rzetelnie odpowiada na to pytanie w poradniku adresowanych zarówno do praktyków, jak i akademików.

Nowe style dotyczą też sposobu podróżowania: chętnie wyjeżdżamy na wakacje w coraz bardziej egzotyczne miejsca. Co warto wiedzieć, by wyjazd nie zamienił się w medyczny koszmar?

Ale jak zupełnie bez produktów zwierzęcych? Dieta wegetariańska czy wręcz wegańska jest coraz popularniejsza i sięgamy po nią nie tylko ze względów ideologicznych, ale też zdrowotnych. Jak właściwie ją bilansować? Kompendium "Wege" zostało przygotowane z lekarskiego i dietetycznego punktu widzenia.

Matura z informatyki, czyli programowania? Dlaczego nie, w końcu Python zaczyna być przez pracodawców niemal tak pożądany jak dwa języki i prawo jazdy. Przystępnie, podręcznikowo i zgodnie z wymaganiami egzaminu dojrzałości.

Kiedyś biznes przeniósł się do sieci, teraz przenosi się do "mobile". O co w tym chodzi i jak zacząć korzystać z technologii mobilnych? "Biznes w świecie mobile" stanowi dobre wprowadzenie dla początkujących.

Efektywność, produktywność, przejmowanie kontroli nad własnym życiem - to hasła, które coraz częściej towarzyszą nam w pracy i na co dzień. Kto interesuje się tym na poważnie, powinien sprawdzić, co ma do powiedzenia twórca i guru metody "Getting Things Done" w swojej najnowszej książce.

Było o "projektach", czas na projekty informatyczne. Zgodnie z nowoczesnym myśleniem, nie można do nich stosować metod konwencjonalnych, jeśli nie mają zamienić się w ruinę dodatkowo przysypaną zawalonymi terminami. Warto zajrzeć do książki, która wyjaśni, o co chodzi w tzw. metodach zwinnych planowania projektów.

"Content is the king", a tradycyjny marketing odchodzi do lamusa na rzecz... no właśnie, czego? Praktyczna książka Tomasza Stopki pozwala zrozumieć, czym jest ten odmieniany przez wszystkie przypadki content marketing i zastosować go w codziennej praktyce, niezależnie od budżetu firmowego.

Nie może was nie być w "social mediach" - takie głosy słyszy niemal każda firma. Firmy chcą więc wiedzieć, co będą z tego miały i w jaki sposób publikowanie postów może zmienić ich biznesową rzeczywistość.