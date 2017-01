Tinfoleak - narzędzie do analizowania aktywności na Twitterze, które może coś Ci uświadomić

Na początku tego roku narzędzie zostało zaktualizowane do wersji 2.0, która oferuje dostęp do większej puli informacji. Chodzi o metadane zdjęć, ich lokalizacje a także identyfikacje innych portalów społecznościowych. W ten sposób możemy nie tylko sprawdzić gdzie zdjęcie zostało wrzucone, ale także uzyskać informację o urządzeniu z którego zostało wrzucone do sieci.

Co Tinfoleak wie o DI?

Warto spojrzeć na poniższy wycinek raportu, który każdy z użytkowników internetu może przeprowadzić na własnym komputerze. Wystarczy wejść na stronę tinfoleak.com, wpisać nazwę użytkownika Twittera (w naszym przypadku @dziennik), podać adres mailowy i rozwiązać reCaptche. Trudno przewidzieć, co serwis robi z naszym adresem mailowym, dlatego warto wykorzystać taki najmniej skojarzony z naszą osobą.

Czego możemy dowiedzieć się o profilu już z pierwszej stron raportu? W jakie strefie czasowej przebywa osoba prowadząca profil (Warszawa), jaki jest jej Twitter ID oraz w jakim dokładnie dniu została stworzona. Widzimy także dane dotyczące głównego języka wykorzystywanego w serwisie. Po lewej stronie, pod zdjęciem profilowym znajdziemy podstawowe informacje, z wyliczeniem aktywności profilu na temat którego zamówiliśmy za darmo raport.

Gdzie bywał Pan profesor?

Poniżej wstępu pojawiają się informacje dotyczące aplikacji z których udostępniono wpisy. Co ważne, system informuje także o retweetach. Pamiętajmy więc, aby trzy razy zastanowić się zanim wrzucimy coś do sieci, bo to zostaje tam na zawsze.

W przypadku naszego profilu, trudno szukać innych aplikacji. Zajrzeliśmy jednak do profilu prof. Krzysztofa Szczypiorskiego z Warszawskiej Politechniki. Pan profesor, zapomniał najwidoczniej wyłączyć, w którymś z licznych urządzeń (7 aplikacji) geolokalizacji. Nie chcemy się znęcać nad profesorem, każdy może bowiem sprawdzić jego profil na Tinfoleak. Starajmy się jednak nie zapominać o takich elementach, o ile prywatność jest dla nas ważna.

Patrząc na niektóre raporty, w tym Profilu @prezydentpl, pamiętajmy, aby przy wrzucaniu zdjęcia profilowego pozbyć się wszelkich metadanych. Są one potem dostępne właśnie w tym raporcie. Na przykładzie profilu Prezydenta, możemy dokładnie stwierdzić o której godzinie i którego dnia zdjęcie zostało wrzucone, a także za pomocą jakiej platformy. Szczęśliwe nie znajduję się tam więcej informacji. Podobnie jak przypadku Ministerstwa Cyfryzacji, które jednak zapomniało o geolokalizacji na jednym z urządzeń. W ten sposób, przy wpisie z 22 stycznia z godziny 8:37 rano znajdziemy informacje o lokalizacji - miejscowość Ząbki, koło Warszawy. Wiemy także, że wpis z tego miasteczka został wykonany za pomocą telefonu z Androidem, patrząc na wstępną statystykę używania profilu.

Tylko 3 wpisy posiadają przybliżoną lokalizacje, trochę inaczej niż wcześniej wspomniany profesor Szczypiorski, który w ostatnim roku podróżował do Birmingham, Augustowa, Warszawy (gdzie wykłada), Berkeley, Kalifornii czy San Francisco. Oczywiście wszystko to nie było by możliwe bez informacji jakie sam przekazał korzystając z aplikacji Instagram, trudno jednak powiedzieć, czy chciałby dzielić się dokładnymi danymi z GPS, które w tym raporcie się pojawiają. Właśnie dlatego warto czasami wykorzystać proste aplikacje, które pozwolą na tunelowanie pakietów poprzez VPN (jak choćby Opera VPN dostępna na Androida lub iOS).

Inne informacje

Co jeszcze możemy znaleźć w raporcie oprócz tych informacji, z którymi nie chcemy dzielić się ze światem? Listę ostatnich wpisów, z zaznaczonymi interakcjami, do tego z linkiem do wpisu i ilością reetweetów i polubień.

Przeglądając dalej możemy natrafić na hashtagi używane przez profil, ich ilość, interakcje. Narzędzie może być cenne dla osób zajmujących się content marketingiem i marketingiem na mediach społecznościowych. Poddanej wstępnej analizie w raporcie zostają także wzmianki o innych profilach.

Dane obejmują około dwóch miesięcy wstecz od momentu poproszenia o przesłanie raportu. W przypadku używania narzędzia opartego o skrypt w Pythonie, ten okres można dowolnie wydłużyć. W dodatku możemy wyszukać konkretne wpisy bazując na danych GPS, hashtagach czy z konkretnego okresu. Wszystko w ramach otwartej platformy z danymi jaką oferuję Twitter. Dlatego pamiętajmy, żeby czasami sprawdzać ustawienia prywatności, zanim wrzucimy coś do sieci.

