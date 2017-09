Szkolenie Ecommerce Power szansą na większą sprzedaż w e-sklepach

Zacznijmy od początku. Dlaczego zdecydowaliście się zorganizować szkolenie Ecommerce Power?

Klaudia Śpiewak: Misją Sky-Shop.pl jest nie tylko dostarczanie najwyższej jakości oprogramowania dla sklepów internetowych, ale i edukacja sprzedawców. Sukcesy naszych sklepów internetowych motywują nas do dalszej pracy. Lata doświadczenia na rynku e-commerce pokazały nam, że w tym temacie jest jeszcze sporo do zrobienia. Dzisiaj sklep internetowy może założyć praktycznie każdy - wystarczy, że ma dobry pomysł. Jednak to, czy ten e-sklep będzie sprzedawał zależy w dużej mierze od jego prowadzenia i reklamy. W związku z tym e-przedsiębiorca musi mieć wiedzę i umiejętności. My chcemy nauczyć sprzedawcę rozwijać swój e-biznes. Z tych powodów postanowiliśmy zorganizować Ecommerce Power i zaprosiliśmy do współpracy znane oraz cenione marki. Wierzymy, że tylko razem zbudujemy silny e-commerce.

Świetnie, że powiedziałaś o markach współpracujących. Dlaczego zdecydowaliście się zaprosić akurat tych prelegentów?

Oprócz nas, szkolenie poprowadzą eksperci z SMSAPI, webePartners, Vereso i Brand24. Naszym zdaniem są to wiodące marki na rynku e-commerce, a do tego każda z tych firm, równie mocno jak my, kładzie nacisk na edukację sprzedawców. Postanowiliśmy więc połączyć siły i przy okazji pierwszej edycji Ecommerce Power pokazać sprzedawcom, jak rozwijać sklep internetowy i zwiększyć sprzedaż. Dostarczymy odbiorcom kompendium wiedzy z wielu dziedzin – od wykorzystywania SMS-ów w sklepach, poprzez tworzenie programu partnerskiego i optymalizację stawek dla e-commerce, aż po monitoring Internetu. Na koniec ja postaram się połączyć te wszystkie tematy w całość i powiedzieć, jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym. Chciałabym też podkreślić, że wszyscy nasi prelegenci mają doświadczenie i wiedzę praktyczną, którą na pewno w przystępny sposób przekażą.

Szkolenie odbędzie się formie Webinarów. Dlaczego postawiliście na taką metodę?

Webinar to dzisiaj chyba najprostsza i najprzystępniejsza forma szkolenia online. Daje ona możliwość zarówno pełnej prezentacji tematu, jak i interakcji z odbiorcami. Stawiamy również na wygodę naszych uczestników, ponieważ Webinary będą mogli obejrzeć na swoich komputerach, tak naprawdę z każdego miejsca na świecie.

Do kogo adresowane jest Ecommerce Power?

Tak jak wcześniej wspominałam, Ecommerce Power to szkolenie przeznaczone głównie dla właścicieli sklepów internetowych i osób, które dopiero myślą o otworzeniu własnego e-biznesu. Myślę też, że z uczestnictwa w wydarzeniu skorzystają osoby, które są zainteresowane tematyką e-commerce. Przykładowo blogerzy wiele się nauczą.

Dlaczego warto zapisać się na wydarzenie?

Tak naprawdę same nazwiska prelegentów pokazują, że warto się zapisać ;) Do tego eksperci przekażą sprzedawcom praktyczne sposoby na rozwój sklepu internetowego. Nie będziemy teoretyzować, a podzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem. Ponadto Ecommerce Power jest w pełni darmowe, nie pobieramy żadnych opłat za uczestniczenie w wydarzeniu. Mało tego, prelegenci przygotowali specjalne zniżki na usługi ich firm. Więc wartościowy, 5-godzinny Webinar jest w pełni bezpłatny, a na sprzedawców czekają niespodzianki.

Powiedz jeszcze na koniec, jak można zarejestrować się na Ecommerce Power.

Wystarczy, że wejdziesz na naszą stronę internetową i wpiszesz swoje dane. Resztę informacji dostaniesz drogą mailową. Możesz również zacząć śledzić nasz profil na Facebooku. Serdecznie zapraszam Cię na szkolenie online Ecommerce Power! Już 27 września masz szansę rozwinąć z nami skrzydła i zostać silnym graczem na rynku. Do usłyszenia!

Dziękuję za rozmowę.

Ja również dziękuję i bardzo się cieszę, że Dziennik Internautów jest partnerem medialnym naszego wydarzenia.