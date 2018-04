Specjalista IT na zamówienie, czyli jak łata się lukę na rynku pracy

Praktyczna szkoła programowania łączy w sobie kompetencje uczelni i wyspecjalizowanych agencji HR. W odróżnieniu od kilkutygodniowych kursów kształci wyselekcjonowanych kandydatów przez co najmniej 8 miesięcy, które wieńczy półroczny staż. By podjąć naukę w tego typu organizacji należy przejść złożony proces rekrutacyjny i zadeklarować swoją pełną dyspozycyjność i zaangażowanie przez co najmniej 18 miesięcy.

Pracownik na zamówienie

Współczesne szkoły programowania proponują swoim partnerom możliwość wykształcenia pracowników pod kątem wykorzystywanych przez nich rozwiązań. Wyselekcjonowani kandydaci uczą się więc języków programowania ze szczególnym naciskiem na te pożądane u potencjalnego pracodawcy. W tego typu szkołach nauczycielami są doświadczeni programiści – mentorzy, którzy dzielą się nie tylko praktyczną wiedzą, ale i doświadczeniem, które zdobywali jako pracownicy firm lub działów IT. Postępy kursantów przez cały czas trwania szkolenia są na bieżąco weryfikowane, a do kolejnych etapów nauki przechodzą tylko ci, którzy potrafią opanować obowiązujący, nie zawsze łatwy materiał. To rozwiązanie ma zapewnić potencjalnemu pracodawcy, że zatrudniony absolwent będzie odpowiednio wykształcony i zdeterminowany do pracy.

Programisto, współpracuj!

Wiedza, zdolności analityczne i zaangażowanie często nie wystarczą, by podołać wyzwaniom, jakie stawia codzienna praca w tym zawodzie. Do zadań programisty należy również kooperacja z całym zespołem w ramach często bardzo złożonych projektów, w które zaangażowanych jest kilku specjalistów. Kształcenie umiejętności współpracy w grupie warto więc rozpocząć równolegle z nauką tworzenia kodu. ,

Szkoła oparta na praktyce i pracy zespołowej stanowi szansę do nabycia pożądanych na rynku umiejętności. To także alternatywa dla 5 letnich studiów i szansa na przebranżowienie. Coraz więcej pracodawców, a także przyszłych programistów, widzi potencjał w tej alternatywnej formie kształcenia. Przygotowuje ona kursantów do realnych wymogów firm już od pierwszego dnia szkolenia, a także pozwala zmniejszać lukę cyfrową na rynku pracy.

Źródło: Codecool