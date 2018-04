Social Media 2017. Messenger i inne komunikatory

Z internetu na smartfonach kilka razy dziennie korzysta już ponad połowa internautów. Przynajmniej raz dziennie robi to natomiast 7 na 10 użytkowników. Messenger to aplikacja, której używa 66% internautów, a codziennie korzysta z niego prawie połowa (48%). Ponad 1/3 internautów wykorzystała go już także do kontaktu z markami (36%). Drugim komunikatorem, z którego codziennie korzysta największy udział internautów jest WhatsApp (13%). Skype i Gadu-Gadu, choć ma je zainstalowane ciągle większy udział internautów niż WhatsAppa, nie są tak intensywnie wykorzystywane.

Zarówno Messenger jak i WhatsApp od trzech lat odnotowują także wzrosty pod względem dziennej liczby uruchomień aplikacji. Największy skok pod tym względem jest widoczny pomiędzy rokiem 2016 a 2017. W styczniu 2018 roku wzrost ten był znacznie niższy. Spaki obserwujemy natomiast w przypadku Gadu-Gadu oraz Vibera.

Autor: Weronika Niżnik dla IRCenter.com