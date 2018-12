Seniorzy coraz chętniej kupują w sieci. Jak e-commerce może skorzystać z tej informacji?

Kluczowa jest również wiarygodność sprzedawcy, którą potwierdzają certyfikaty bezpieczeństwa czy opinie innych internautów. Seniorzy nie kupują w sieci tak powszechnie jak inne grupy wiekowe, ale już prawie 1/3 z nich to robi. W grupie wiekowej 55–64 lata jest to 27%, a w grupie wiekowej 65+ to 29% kupujących. Wybierają często ubrania i dodatki, akcesoria, perfumy, kosmetyki, książki, muzykę, filmy.

Dla ludzi w wieku 50 lat i starszych szczególne znaczenie przy wyborze sklepu internetowego ma poczucie bezpieczeństwa. Daje im je kilka elementów. Pierwszy to dane kontaktowe, czyli adres i nazwa firmy, NIP i numer telefonu, drugi to certyfikaty bezpieczeństwa. Trzeci element to opinie innych użytkowników, które dla seniorów są bardzo ważne.



Jeżeli chcemy, żeby seniorzy u nas kupowali, to musimy pomyśleć o kilku elementach. Pierwszy z nich to ich wizerunek w reklamie, czy oni się będą z nim identyfikowali. Drugi element to dostosowanie strony, m.in. bardzo łatwa nawigacja, numer telefonu kontaktowego – seniorzy mówią o tym, że to jest dla nich bardzo ważne, żeby mogli zadzwonić i uzyskać ewentualną poradę. Seniorzy bardzo chętnie płacą za pobraniem, więc ten element również powinien być udostępniony na stronie. Dużym udogodnieniem jest również możliwość powiększenia czcionki na naszej stronie internetowej.



Sklepy mają jednak problem z tym, żeby zachęcić seniorów do zakupów. Choć stereotyp seniora ma coraz mniej wspólnego z rzeczywistością, za zmianami nie nadąża marketing. W efekcie tylko 30% identyfikuje się z postaciami ze spotów.



W reklamach ukazany jest fałszywy obraz seniorów. Występują oni najczęściej jako babcia, dziadek bądź osoba chora i w związku z tym tylko 33% seniorów identyfikuje się z tym wizerunkiem.



Szacuje się, że do 2050 roku populacja osób w wieku 60+ wzrośnie do 13,7 mln osób. Tym samym seniorzy będą stanowić blisko 40% społeczeństwa. W ciągu ostatnich kilku lat nasze całe społeczeństwo postarzało się o 7 lat.

Autorka: Anna Rak, Country Manager Trusted Shops w Polsce dla Newseria