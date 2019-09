Rynek hulajnóg elektrycznych będzie rósł dzięki AI

Do 2030 roku rynek hulajnóg elektrycznych niemalże potroi swoją wartość .Według analityków z Grand View Research światowy rynek hulajnóg elektrycznych ma do wówczas osiągnąć wartość niemal 42 mld dol., podczas gdy w 2017 roku było to 14,5 mld dol. Średnioroczne tempo wzrostu wyniesie 8,5%. Firma Segway twierdzi, że przyszłość mikromobilności wiąże się z wdrażaniem sztucznej inteligencji do obsługi i organizacji usług współdzielenia pojazdów.

Ninebot KickScooter MAX G30 - nowa hulajnoga Segway - ma największy zasięg na jednym ładowaniu (65 km w porównaniu do 30-40 km konkurencji) oraz nowe bezdętkowe opony pneumatyczne, w których zastosowano rozwiązania zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pojazdu.

Jak podkreśla firma Segway, rozwój rynku hulajnóg elektrycznych obwarowany jest szeregiem regulacji. Mowa tu np. o ograniczeniu prędkości urządzeń, ale też... o miejscu na naklejkę z ubezpieczeniem, co jest wymagane w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi mają bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące ograniczenia prędkości - hulajnoga może jechać maks. 20 km/h, podczas gdy w innych krajach europejskich jest to 25 km/h.

Niedawno zostały zaprezentowane też prototypy hulajnóg, które stanowią zapowiedź elektromobilności opartej na sztucznej inteligencji. KickScooter T60 ma być biznesową linią współdzielonych hulajnóg. Model ten wykorzystuje sztuczną inteligencję do tego, by samodzielnie dotrzeć do celu, a potem do stacji ładowania. Pojazd może pracować w dwóch trybach: zdalnego sterowania na krótkich dystansach i samodzielnego pilotowania na dłuższych dystansach. Operatorzy mogą zdalnie sterować zautomatyzowanym ruchem hulajnóg za pośrednictwem chmury.

Źródło: Segway, Newseria