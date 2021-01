Pozycjonowanie organiczne czy Google Ads?

Odpowiedź jest bardzo prosta – to i to! Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy ale najlepsze wyniki osiąga się łącząc te dwa sposoby promocji w obrębie jednaj dobrze zaplanowanej kampanii. Poniżej kilka dodatkowych informacji.

Pozycjonowanie organiczne wady i zalety

Przez ostatnie lata mogło się wydawać, że pozycjonowanie organiczne traci w oczach przedsiębiorców na atrakcyjności. Wynikało to głównie z szybkości osiąganych wyników. Oczywiście zależy to od wielu czynników. Ale ogólnie fakty są takie, że w porównaniu z Google Ads na wyniki prowadzonej kampanii SEO należy czekać znacznie dłużej.

Dlaczego więc warto inwestować w pozycjonowanie?

Podstawową zalet pozycjonowania organicznego jest trwałość uzyskanych wyników. Jeśli kampania prowadzona jest w sposób prawidłowy, wszelkie działania i decyzje o ich kierunku podejmowane są na podstawie prowadzonych analiz, to strona lub sklep utrzymają swoje wypracowane pozycje nawet po zakończeniu działań SEO (pozycjonowania). Ewentualny spadek pozycji nie odbywa się momentalnie tylko rozłożony jest w czasie. W przypadku Google Ads z chwilą wyczerpania budżetu, reklama zostaje wyłączona a strona znika z wyników wyszukiwania.

Kolejną zaletą pozycjonowania organicznego jest jej zdecydowanie większa, w porównaniu z Google Ads, dowolność kierowania, swobody działania i prowadzenia. Oczywiście są pewne ograniczenia ale są znacznie mniejsze niż w przypadku Google Ads. Ogólnie rzecz ujmując, ze względu na nałożone ograniczenia, więcej branż może skorzystać z usług pozycjonowania organicznego niż z reklamy Google Ads.

Ważnym elementem, który wpływa na atrakcyjność usług pozycjonowania organicznego, jest budżet i jego wykorzystanie. W długim okresie pozycjonowanie organiczne jest opcją tańszą. Gdy kampania prowadzona jest prawidłowo i systematycznie, to przy stałym budżecie, zwiększana jest ilość fraz kluczowych, po których strona widoczna jest w wynikach Google oraz wzrasta ich pozycja, co przekłada się bezpośrednio na stały wzrost widoczności. Nawet po zakończeniu kampanii wypracowane wyniki utrzymują swój poziom przez pewien czas. W przypadku chęci zwiększenia ilości fraz w reklamach Google Ads, nakłady na reklamę powinny być zwiększane, w przeciwnym razie obecny poziom budżetu wystarczy na krótszy czas.

Dodatkową zaletą pozycjonowania organicznego jest to, że nie mamy określonego budżetu dziennego oraz wynikającej z tego ilości możliwych wejść na naszą stronę po określonej frazie kluczowej. W wynikach organicznych na naszą stronę może dziennie wejść nieograniczona ilość osób, a pozycja strony będzie cały czas taka sama. W przypadku Google Ads zazwyczaj mamy określony budżet dzienny na reklamę a rozliczamy się za kliknięcie. Czyli jeśli budżet dzienny ustawimy na poziomie 100 zł a pojedyncze kliknięcie to koszt 10 zł to na naszą stronę, wejdzie maksymalnie 10 osób, ponieważ po wyczerpaniu budżetu nasza strona zniknie.

Reklama Google Ads wady i zalety

Podstawowa zaleta Google Ads jest szybkość działania. Niezależnie od tego czy firma lub jej strona internetowa istnieje od niedawna czy ma za sobą kilka lat funkcjonowania reklamę Google Ads można uruchomić praktycznie od zaraz. Jeśli chodzi o działania reklamowe w wyszukiwarce Google jest to obecnie najszybsza forma reklamy. Na efekty działania pozycjonowania organicznego trzeba poczekać i nie mówimy tu o dniach czy tygodniach ale raczej o miesiącach.

Zaletą reklamy Google Ads jest jej stosunkowo proste działanie, nie ma konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy aby reklamę uruchomić. Dodatkowo istnieją możliwości wspierania się informacjami dostępnymi w sieci lub po zalogowaniu na konto. Oczywiście jeśli posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie możemy zoptymalizować kampanię tak, aby przy mniejszym budżecie generowała większy ruch. Ale w tym przypadku proces budowy kampanii jest już zaawansowany i lepiej powierzyć to zadanie specjaliście.

Elementem, o którym należy wspomnieć, jako ważnej zalecie reklamy Google Ads, są różne sposoby jej przedstawiania. Możemy uruchomić kampanię tekstową, w której odpowiednio przygotowaną treścią przedstawiamy naszą ofertę. Możemy stosować reklamę graficzną. Po spełnieniu pewnych kryteriów możemy uruchomić remarketing. Czyli najprościej mówiąc, reklamę która przypomina użytkownikom, że odwiedzili naszą stronę. Dla sklepów internetowych przewidziana jest również kampania produktowa.

Kolejną zaletą tego typu reklamy jest możliwość jej kierowania do odpowiedniej, precyzyjnie określonej grupy użytkowników. Dla porównania pozycjonowanie organiczne nie daje takich możliwości. Można oczywiście, poprzez zastosowanie określonych działań, wpływać nieco na dotarcie do określonej grupy, ale w przypadku Google Ads zadanie to jest zdecydowanie łatwiejsze.

Jeśli chodzi o wady tej reklamy, to należy wymienić to, że nasza reklama po wykorzystaniu budżetu nie będzie już widoczna, oraz to, że nie wszystkie branże mogę reklamować się z wykorzystaniem Google Ads. Warunki, co możemy a czego nie możemy reklamować w Google Ads, określone zostały w regulaminie.

Najlepsze rozwiązanie to połączenie działań?

Ani pozycjonowanie, ani Google Ads nie są metodami idealnymi. Każda z tych metod promocji ma co prawda swoje poważne atuty, ale ma też niemożliwe do pominięcia ograniczenia. Idealnym rozwiązaniem dla wielu firm będzie stworzenie indywidualnego planu promocyjnego, łączącego w sobie te dwie metody.

W pierwszym okresie, kiedy czekamy na wyniki pozycjonowania organicznego, można stosować jednocześnie reklamy Gogle Ads, które działają od razu. Po uzyskaniu odpowiedniego poziomu widoczności organicznej reklamy Google Ads można wykorzystywać, dzięki ich doskonałej elastyczności, na przykład jako reklamę dodatkową, w celu promocji określonego produktu, usługi lub w przypadku zaobserwowania spadku widoczności organicznej.

Ruch na stronie lub w sklepie internetowym uzyskany z wyników organicznych można traktować jako stały, a ruch uzyskany a Google Ads - jako dopełnienie działań. I manewrować reklamą Google Ads tak, aby sumaryczny ruch był stały z ogólną tendencją wzrostową. Takie rozwiązanie pozwoli na maksymalizację wartości podjętych działań marketingowych oraz nie spowoduje sytuacji, w której zleceń będzie więcej niż jesteśmy w stanie "przerobić", ponieważ taka sytuacja, z punktu widzenia marketingowego nie jest najlepsza. Klienci, których odeślemy ze względu na brak mocy przerobowych, mogą wystawić nam negatywną opinię.

