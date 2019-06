Poznaj zalety dojrzałości. Ruszył program aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia

Mówi się, że najtrudniej znaleźć pierwszą pracę w interesującym nas zawodzie. Zazwyczaj pracodawcy oczekują minimum 2 lat doświadczenia, dlatego czasem młode pokolenie pracuje na tzw. umowach śmieciowych za zdumiewająco niską pensję tylko po to, aby mieć czym uzupełnić swoje CV. Jak się jednak okazuje, nie tylko początkujący mają problem ze znalezieniem dobrej posady, ale także ludzie z ogromnym doświadczeniem, którzy często są zdyskwalifikowani przez swój wiek. Mowa o osobach 45+, które mimo swojej nieocenionej wiedzy i bogatego życiorysu zawodowego są narażone na bezrobocie.

Przedsiębiorcy niechętnie zatrudniają takich pracowników, co argumentują zazwyczaj mniejszą wydajnością i tempem pracy, większą częstotliwością zachorowań, niechęcią do zmian i dalszego rozwoju oraz przywiązaniem do starych, nieskutecznych już rozwiązań. Pracodawcy kalkulują też, że osoby powyżej 45. roku życia nie zwiążą się z firmą na długo, przez co wychodzą z założenia, nie warto inwestować w takich ludzi. Taka postawa pracodawców to tak naprawdę duża strata dla firm, które rezygnują z wiedzy najbardziej doświadczonych osób, od których młode pokolenia mogłyby się wiele nauczyć.

Korzyści dla pracodawcy

Zatrudnienie osoby powyżej 45. roku życia niesie za sobą szereg benefitów dla pracodawcy. Pierwszy z nich to oczywiście nieoceniona wiedza i doświadczenie tych ludzi oraz chęć przekazania go młodszym pracownikom. Osoby, które „z niejednego pieca chleb jadły” chętnie podzielą się swoimi wskazówkami i będą inspiracją dla kolejnych pokoleń. Nauczą samodyscypliny, pracy w zespole, zdradzą tajniki na lepszą i bardziej efektywną pracę, co przyczyni się do zwiększenia wydajności całego zespołu.

W 2014 roku rząd wprowadził reformę, na mocy której przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na zatrudniania osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej. Może ono wynosić nawet połowę wysokości minimalnego wynagrodzenia i jest wypłacane przez rok, zaś w przypadku osób powyżej 60. roku życia - 2 lata.

Oszczędności związane z zatrudnieniem pracowników po pięćdziesiątce to także krótszy czas wypłaty wynagrodzenia chorobowego, który zmniejsza się z 30 dni do 14. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego, firmy mogą uzyskać dofinansowanie do szkoleń i kształcenia takich pracowników. Te rozwiązania dają szereg możliwości finansowych pracodawcom, którzy zdecydują się na zasilenie szeregów swojej firmy o doświadczonych pracowników. Takie rozwiązanie się bardzo opłaca i warto mieć je na uwadze, szczególnie w przedsiębiorstwach, które bardzo liczą się z wydatkami.

Kolejnym argumentem przemawiającym za dojrzałymi pracownikami jest ich lojalność i przywiązanie do firmy. Według statystyk, co 20. pracownik powyżej 50 roku życia planuje zmienić pracodawcę. Takie osoby są zazwyczaj ustabilizowane i - w przeciwieństwie do młodszego pokolenia - nie mają już chęci i potrzeby ciągłych zmian. Młodsi pracownicy natomiast coraz częściej deklarują, że nie chcą pracować u jednego pracodawcy dłużej niż 2-3 lata. Mało który 20 czy 30-latek wiąże się z jedną firmą na dłużej niż 5 lat. To pokazuje, że tak naprawdę to współpraca z osobą reprezentującą starsze pokolenie może być o wiele dłuższa niż z ludźmi, którzy w niedługim czasie zechcą zdobyć doświadczenie u kolejnego pracodawcy.

Warto też dodać, że osoby dojrzałe mają większą motywację do pracy, co sprawia, że tak naprawdę często są one bardziej efektywne niż ich młodsi koledzy. Takim pracownikom bardziej zależy na swoim stanowisku, ponieważ wiedzą, jak ciężko o pracę w ich wieku. Nie chcą zostawać w tyle, dlatego bardziej przykładają się do tego, co robią, są bardziej dokładni i skoncentrowani na swojej pracy.

Potrzeba rynku

Nie możemy być obojętni na statystyki. Zatrudnienie osób starszych to także wyjście naprzeciw potrzebom rynku i nieuniknionej sytuacji demograficznej w naszym kraju. Nasze społeczeństwo starzeje się bardzo szybko, a według danych Eurostatu już w 2020 r. osoby mające powyżej 60. lat będą stanowić niemal 25% obywateli Polski.

Firma Weegree, widząc duże trudności w znalezieniu pracy przez osoby doświadczone, postanowiła stworzyć program aktywizacji zawodowej i walki z bezrobociem w tej grupie ludzi. Kandydaci powyżej 45. roku życia zapraszani są do udziału w rekrutacjach, a klienci firmy rekrutacyjnej zachęcani do otworzenia się na te najbardziej doświadczone osoby.

Źródło: Weegree