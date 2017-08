Polska wersja No Ransom z bezpłatną pomocą dla ofiar ransomware już gotowa

Serwis No Ransom jest dostępny pod adresem: noransom.kaspersky.com.pl i zawiera wszystkie bezpłatne narzędzia Kaspersky Lab przeznaczone do walki z ransomware wraz ze szczegółowymi opisami. Ponadto do dyspozycji użytkowników jest obszerna sekcja pytań i odpowiedzi poruszająca wiele aspektów związanych z działaniem szkodliwych programów ransomware i metodami pozwalającymi zabezpieczyć się przed nimi.

Aby skorzystać z danej aplikacji, można wybrać ją z listy lub skorzystać z rozbudowanej wyszukiwarki, która umożliwia odnajdywanie odpowiednich narzędzi na podstawie rozszerzeń zaszyfrowanych plików lub innych informacji wyświetlanych przez oprogramowanie ransomware w żądaniu okupu. Warto pamiętać, że w przypadku szkodliwych programów ransomware zdecydowanie łatwiej zapobiegać, niż leczyć.

Aby nie doszło do infekcji, użytkownicy powinni unikać otwierania załączników oraz klikania odnośników w wiadomościach docierających od nieznanych osób, a także zadbać o regularne wykonywanie kopii zapasowej najważniejszych danych i wyposażyć swój system w skuteczne rozwiązanie bezpieczeństwa, najlepiej takie, które oferuje rozbudowane funkcje ochrony przed ransomware. Jeżeli jednak użytkownicy znajdą się w sytuacji wymagającej zastosowania specjalistycznego narzędzia ratującego dane, być może znajdą pomoc w naszym serwisie No Ransom

Autor: Piotr Kupczyk, Kaspersky Lab Polska