"Podłączeni" poszukiwani do pracy. Jak do nich dotrzeć?

Pokoleniem „C” określa się osoby wychowane w erze cyfrowej, a więc przyjmuje się, że należą do niego zarówno Millenialsi, jak i „Zetki” (tzw. digital natives). Osoby te świetnie poruszają się w świecie wypełnionym nowinkami technologicznymi, dzięki czemu równolegle prowadzą życie wirtualne i realne. Charakteryzuje je również wysoka mobilność – młodzi cenią sobie elastyczność i możliwość wyboru miejsca zamieszkania.

Pokolenie „C” jest już obecne na rynku pracy, a niedługo będzie jego dominującą częścią. Dlatego każda organizacja powinna już dziś zrozumieć jakie oczekiwania wobec miejsca pracy mają jego przedstawiciele, a także przyjąć strategię, która przyciągnie „digital natives” do pracy w strukturach firmy.

Szybkość pracy

Dzisiejsi pracownicy to nie tylko osoby ciągle podłączone do Internetu, ale i rozproszone po całym świecie, co często utrudnia współpracę między nimi. Dlatego tak niezwykle ważne jest zapewnienie przez pracodawcę sprzyjających warunków dla łatwej komunikacji.

Popularnym rozwiązaniem często stosowanym w międzynarodowych organizacjach są telekonferencje. Pozwalają one na szybką wymianę informacji między osobami pracującymi w innych częściach kraju czy globu. Jednakże, telekonferencje często sprawiają zbyt dużo kłopotów technicznych, co prowadzi do frustracji i trwonienia czasu na naprawianie problemów pojawiających się niemal na każdym kroku, począwszy od rozesłania zaproszeń na „calla”, po udostępnianie notatek i ważnych ustaleń jego uczestnikom. Dostawcy oprogramowania smart office prześcigają się w rozwiązaniach mających ułatwić komunikację i współpracę na tym szczeblu. Przykładem jest Cisco Webex – zintegrowana i łatwa w użyciu platforma do prowadzenia wideokonferencji. Aby zaprosić uczestników do wirtualnego spotkania w programie Microsoft Outlook lub Google G-suite wystarczy wpisać „@webex” w pole lokalizacji, a aplikacja automatycznie zamieści w zaproszeniu dane kontaktowe osoby organizującej spotkanie. Dodatkowo, platforma pozwala na szybkie i łatwe dołączenie do spotkania z poziomu poczty internetowej, aplikacji Webex, czy urządzenia wideo. Takie rozwiązania, pozwalające na szybką pracę w różnorodnym środowisku, doceniają przedstawiciele pokolenia „C”, którzy nierzadko uczestniczą w tzw. conf callach nawet kilka razy dziennie.

Łatwe poznanie współpracowników i kontrahentów

Naturalnym środowiskiem dla tzw. digital natives, do których zaliczają się przedstawiciele pokolenia „C”, są portale społecznościowe. To tam toczy się ich życie towarzyskie. Facebook i Instagram to dla nich źródła wiedzy o nowo poznanych osobach czy starych znajomych, których nie widzieli od kilku lat. LinkedIn natomiast służy do kontaktów zawodowo-biznesowych, budowania pozycji eksperckiej, a także rekrutacji. Jeżeli pracodawca chce dotrzymać tempa młodszym pokoleniom wkraczającym na rynek pracy, niezbędne może okazać się wykorzystanie narzędzi pozwalających na łatwe poznawanie współpracowników i kontrahentów, zwłaszcza podczas wspomnianych wcześniej wideokonferencji biznesowych.

Rozwiązania ułatwiające poznawanie osób uczestniczących w wideokonferencjach już wkrótce będą dostępne dzięki funkcji Cisco Insights, która za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego opracowuje informacje o naszych rozmówcach na podstawie publicznie dostępnych danych o tych osobach. Dzięki temu wiemy z kim rozmawiamy bez potrzeby wcześniejszego researchu.

Ujednolicone doświadczenie i dodatkowe funkcjonalności

Statystyki przygotowane w corocznym raporcie App Annie, pt.: „State of Mobile 2019” wskazują, że przeciętny konsument w krajach wysokorozwiniętych posiada około 100 aplikacji na swoim telefonie, przy czym realnie korzysta z około 35. Jak to się przekłada na realia biznesowe? Typowa organizacja posiada 34 aplikacje SaaS dla swoich pracowników. Poruszanie się między nimi często sprawia wiele problemów i zabiera czas, który można przeznaczyć, np. na lepsze przygotowanie się do spotkania. Dlatego Cisco postawiło na ujednolicenie doświadczeń w ramach wszystkich swoich narzędzi do współpracy. Dzięki takim rozwiązaniom, pracownicy nie tylko mają większy komfort pracy, ale także oszczędzają czas, który w przeciwnym razie musieliby poświęcić na przełączanie się między aplikacjami w zależności od formy wybranej komunikacji. Dodatkowo, młodzi cenią sobie najnowsze funkcjonalności takie jak transkrypcja, możliwość wspólnego edytowania dokumentów czy technologie sterowane głosem.

Organizacje stoją w obliczu poważnej zmiany

Pokolenie „Connected” staje się coraz bardziej znaczącą grupą na rynku pracy. Dlatego jeśli firmy chcą zawalczyć o najmłodszych pracowników, muszą poniekąd dostosować się do przyzwyczajeń i oczekiwań „digital natives”. Wprowadzenie inteligentnych i intuicyjnych narzędzi do komunikacji biznesowej jest pierwszym krokiem na drodze do przyjęcia najmłodszego pokolenia w struktury organizacji.

