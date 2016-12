Po co Ci Profil Zaufany i jak go wyrobić metodą tradycyjną? Oswajamy e-administrację

Dziennik Internautów od dawna pisze o e-administracji, czyli o metodach załatwiania spraw urzędowych przez internet. Narzędzia dla obywateli takie jak ePUAP czy Profil Zaufany funkcjonują od dość dawna, ale nigdy nie zdobyły one ogromnej popularności. W tym roku Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło znacznie je ulepszyć, dokonując m.in. wydzielenia Profilu Zaufanego jako osobnej usługi. Dzięki temu polska e-administracja stała się bardziej przejrzysta i bardziej niezawodna. Jeśli do tej pory z niej nie korzystałeś to teraz jest bardzo dobry moment aby zacząć.

Pierwszy krok do e-administracji? To zajmie chwilkę!

Dzisiaj możecie wykonać pierwszy krok w kierunku korzystania z polskiej e-administracji. Tym pierwszym krokiem powinno być założenie Profilu Zaufanego. Nie jest to długa czy skomplikowana procedura. Może być ona przeprowadzona w czasie picia jednej małej kawy, a potem można ją dokończyć odwiedzając urząd lub pocztę (choć tak naprawdę to drugie nie zawsze jest konieczne).

Nawet jeśli w celu wyrobienia Profilu Zaufanego będziecie musieli raz przejść się do urzędu to pomyślcie o korzyściach! Po wyrobieniu tego Profilu możecie zrobić przez internet m.in. następujące rzeczy:

złożyć wniosek o dowód osobisty;

złożyć wniosek o prawo jazdy lub wtórnik prawa jazdy;

złożyć wniosek o EKUZ (europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego);

złożyć wniosek o odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu;

zarejestrować się w urzędzie pracy;

uzyskać indywidualną interpretację podatkową;

uzyskać zaświadczenie o niekaralności w formie elektronicznej;

zarejestrować firmę przez internet (CEIDG);

korzystać z e-usług ZUS.

Sami pomyślcie! Teraz poświęcacie nieco czasu na rejestrację, ale później nie musicie ani chodzić do urzędu ani stać w kolejkach. Chyba warto!

Profil Zaufany - co to takiego?

Zanim założysz sobie Profil Zaufany zapewne zadasz sobie to jedno pytanie. Co to w ogóle jest?

Mówiąc najprościej jest to rodzaj e-podpisu. Albo inaczej - metoda elektronicznego potwierdzania Twojej tożsamości przed urzędem. Metoda potwierdzania, że to naprawdę Ty wysłałeś określone pismo.

Profil Zaufany można porównać do popularnych usług online takich jak Facebook. Zauważ, że konto Facebooka pozwala Ci logować się nie tylko do Facebooka, ale także na wiele innych stron. W takiej sytuacji Facebook jest "dostawcą tożsamości", który potwierdza że Ty to Ty. Profil Zaufany działa na podobnej zasadzie.

Oczywiście Profil Zaufany musi być bezpieczniejszy niż Facebook. W praktyce podpisanie pisma Profilem Zaufanym wymaga nie tylko zalogowania się do Profilu, ale także podania kodu jednorazowego wysłanego na numer telefonu (czyli osoba bez Twojego telefonu nie podpisze się za Ciebie). Poza tym Profil Zaufany wymaga dosłownie "zaufania go", czyli potwierdzenia tożsamości jego posiadacza. W praktyce oznacza to, że po założeniu konta musisz pójść do urzędu i tam potwierdzić, że to Ty założyłeś profil. Można też założyć profil przez bank, który już wcześniej potwierdził Twoją tożsamość i zrobi to również przy zakładaniu Profilu Zaufanego (to drugie nie wymaga wizyty w urzędzie).

Aby nie skomplikować sprawy za bardzo podsumujmy krótko. Profil Zaufany to taka usługa, w której zakładasz sobie konto i tym kontem możesz potwierdzać różne czynności urzędowe.

Założenie Profilu Zaufanego krok po kroku

Poniżej opiszemy jak wygląda założenie Profilu Zaufanego metodą "tradycyjną". Ta metoda wymaga najpierw założenia konta online a potem wizyty w urzędzie.

Ta procedura wymaga podania numeru telefonu, e-maila i numeru PESEL. Trzeba sobie to wcześniej przygotować.

Krok 1

Wchodzisz na stronę PZ.gov.pl (to jest strona Profilu Zaufanego). W prawym górnym rogu jest link "Zarejestruj się" (wskazaliśmy go czerwoną strzałką). Klikasz w ten link.

Krok 2

Otwiera się formularz taki jak na zrzucie poniżej. Musisz podać identyfikator, hasło, imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu. Wybierasz też metodę autoryzacji, ale w chwili obecnej jest to już tylko "Autoryzacja SMS". Po uzupełnieniu formularza musisz zaakceptować regulamin (strzałka 1), a potem możesz kliknąć w przycisk "Zarejestruj się" (strzałka 2).

Krok 3

Po kliknięciu "Zarejestruj się" zobaczysz prośbę o podanie kodu weryfikacyjnego wysłanego na podany numer telefonu. Ten kod należy podać w okienku (takim jak to poniżej) i kliknąć "Weryfikuj kanał autoryzacji i zarejestruj konto".

Krok 4

Jeśli poprawnie wpisałeś/wpisałaś kod z SMS-a, zobaczysz następującą informację.

Ta informacja zawiera wyraźną instrukcję co robić dalej. Musisz potwierdzić swój Profil Zaufany przed urzędnikiem, udając się do jednego z punktów potwierdzających. Takimi punktami są: ambasady, urzędy skarbowe, placówki ZUS, niektóre urzędy pocztowe i niektóre banki.

Gdzie jest punkt potwierdzający?

Jeśli chcesz odszukać najbliższy punkt potwierdzający to po wyświetleniu listy punktów należy kliknąć w słowo "Filtr". Dopiero wtedy wyświetli się wyszukiwarka punktów. Jakiś mistrz usability musiał to wymyslić ;-). My jako amatorzy możemy tylko podpowiedzieć, że lepiej byłoby wyświetlać wyszukiwarkę od razu.

Opisany w tym tekście sposób zakładania Profilu Zaufanego możemy nazwać "tradycyjnym". Istnieje też inny sposób nie wymagający wizyty w urzędzie, ale za to wymagający korzystania z bankowości elektronicznej. Ten sposób właściwie już omawialiśmy, ale jeszcze do tego wrócimy i omówimy to dokładniej.

Potem omówimy dla was różne usługi dostępne z Profilem Zaufanym i obiecujemy wam, że będzie to przewodnik bardzo praktyczny. Nie będziemy opisywać jak to wszystko powinno działać, bo to jest zbyt piękna bajka. Opiszemy natomiast jak to naprawdę działa i jak coś załatwiać tak, żeby naprawdę było załatwione.

