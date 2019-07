Planowane przepisy mogą zaszkodzić rozwojowi e-commerce

Zdaniem e-izby zaproponowana zmiana w sposób istotny może utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora e-commerce. Planowana regulacja miała mieć skutek odwrotny, czyli zmniejszanie obciążeń i niepewności oraz uwolnienie potencjału do dalszego rozwoju przedsiębiorczości. Może jednak sprawić, że:

- Pewna grupa przedsiębiorców, np. osoby prowadzące działalność gospodarczą, uzyska szersze uprawnienia, niż te przysługujące konsumentom.

- Będzie bardzo trudno odróżnić konsumenta od nie-konsumenta, co będzie miało wpływ na relację sprzedawca - klient, w której sprzedawca nie będzie wiedział jakie uprawnienia, np. do odstąpienia od umowy czy reklamacji w razie wystąpienia wady (rękojmi) - ma kupujący.

- Mali i średni sprzedawcy internetowi zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami działalności działalności gospodarczej, wynikającymi z kosztów weryfikacji statusu klienta oraz związanych z tym sporów.

Mając tak poważne wątpliwości, Izba Gospodarki Elektronicznej przygotowała stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, które przesłano m.in. do Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigi Emilewicz; Prezesa UOKIK, Marka Niechciała; Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Jacka Sasina; Szefa Zespołu ds. E-commerce, Posła Michała Cieślaka oraz do Prezydium Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji, które rozpatrzy projekt i do przewodniczących klubów parlamentarnych.

Źródło: Izba Gospodarki Elektronicznej