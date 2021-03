Open Source i kontenery - media w przyszłości nie będą już takie same

Rosnąca konkurencja na rynku mediów, jak również wzrost oglądalności serwisów VOD, powoduje, że gracze na rynku muszą szukać sposobów na zwiększenie wydajności operacyjnej i wzmocnienie swojej pozycji. Współczesne media odchodzą już od tradycyjnych kanałów dystrybucji, które w przeciągu ostatnich lat znacznie straciły na znaczeniu i przenoszą się do Internetu. Dzięki temu, osiągają większe zasięgi oglądalności, jednak co za tym idzie potrzebują również narzędzi, które będą mogły dostarczać treści jak najwyższej jakości, użytkownikom na całym świecie, w tym samym czasie – a to jest zdecydowanie trudniejsze.

Sposobem na spełnienie powyższych wymogów rynku jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, które będą mogły zapewnić najwyższą jakość transmitowanych treści, jednocześnie oszczędzając koszty i zwiększając zyski.

Wirtualizacja mediów

Jednym z rozwiązań, po które współczesny rynek mediowy sięga już od pewnego czasu jest wirtualizacja. Jej głównym celem jest zarządzanie nakładem pracy poprzez transformację tradycyjnego przetwarzania, aby aplikacje mogły być bardziej skalowalne. Wirtualizacja to technologia, która pozwala na tworzenie wielu symulowanych środowisk lub dedykowanych zasobów z jednego, fizycznego systemu sprzętowego. Oprogramowanie zwane hiperwizorem łączy się bezpośrednio z tym sprzętem i pozwala na podzielenie jednego systemu na kilka innych, odrębnych i bezpiecznych środowisk znanych jako maszyny wirtualne (VM). VM polegają na zdolności hiperwizora do oddzielenia zasobów maszyny od sprzętu i odpowiedniej ich dystrybucji.

Z czasem jednak pojawiło się kilka pytań o efektywność rozwiązań VM. Konieczność kompletnej skalowalności, szybkiego i łatwego dostępu oraz prędkość wdrażania spowodowały potrzebę skorzystania z nowej technologii - konteneryzacji.

Po wirtualizacji nadszedł czas na konteneryzację

Czym właściwie są kontenery? Kontenery są jednostkami oprogramowania, które pakują aplikacje i ich komponenty w odizolowaniu od swojego środowiska. Są one niezależnymi wykonywalnymi fragmentami kodu, które zawierają biblioteki wymagane przez aplikację. Współdzielą jądro hosta z innymi kontenerami i aplikacjami działającymi na hoście. Oznacza to, że zamiast każdego kontenera potrzebującego własnego systemu operacyjnego, kontenery te wykorzystują system operacyjny hosta bazowego.

Pomiędzy maszynami wirtualnymi a kontenerami istnieją pewne podobieństwa, jednak to co je znacząco odróżnia to fakt, iż maszyny wirtualne są bardziej obciążone nakładem pracy przez co wolniej się uruchamiają. Kontenery z racji tego, że są otwierane na podbudowie systemu operacyjnego, nie wymagają uruchomienia OS za każdym razem, tak jak to się dzieje w przypadku maszyn wirtualnych. Różnica jest kolosalna. Mówimy tutaj o skróceniu czasu uruchamiania środowiska z minut do sekund.

Zapotrzebowanie na szybki, zorganizowany i multiplatformowy przesył informacji spowodował, że media coraz częściej zwracają się ku technologii kontenerowej, która może sprostać wymaganiom szybkiego dostarczania materiałów bez utraty ich jakości. Tempo w jakim rozwija się biznes jest bardzo intensywne, a według ekspertów gwarantem na jego niezawodność są właśnie kontenery. Istotą ich niezawodności jest możliwość funkcjonowania mechanizmu nawet, gdy jeden z jego składowych ulegnie uszkodzeniu.

Według badań rynek konteneryzacji do 2022 roku wzrośnie aż do 4,3 mld USD. Ten sam trend potwierdzają badania przeprowadzone przez Forrester dla Red Hat - w ankiecie, w której wzięło udział 200 specjalistów IT z całego świata, potwierdzono, że wymagania biznesowe napędzają wprowadzanie rozwiązań kontenerowych - 71 procent respondentów już ich używa lub przewiduje wdrożenie kontenerów do aplikacji w chmurze.

Kontenery mogą być niezwykle bezpieczne, jeśli są dobrze skonfigurowane i odpowiednio zarządzane. Z tej potrzeby powstała platforma open source Kubernetes. Ułatwia on zarządzanie i aranżację aplikacji kontenerowych, nawet w wielu klastrach, jak również pomaga w organizowaniu kontenerów i automatyzowaniu wdrożeń. Oprogramowanie znalazło zastosowanie w wielu branżach, również na rynku mediów. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się w branży gier online.

Kontenery na rynku mediów

Kontenery powoli stają się normą, przez co coraz więcej firm po nie sięga. Obecne potrzeby biznesu medialnego oscylują wokół przechodzenia z monolitycznego modelu tworzenia aplikacji do mikrousług. Taka tendencja umożliwia szybsze dostarczanie aplikacji bez obaw o utratę jakości. Dzięki tym rozwiązaniom stacje telewizyjne osiągną możliwość dystrybucji tego samego pakietu informacji, w tym samym czasie, bez zbędnych opóźnień i do szerszej grupy odbiorców.

Coraz więcej medialnych korporacji dołącza do grona korzystających ze środowisk opartych na kontenerach, ponieważ dzięki nim mogą działać bez awarii, stale się rozwijając. Wśród nich możemy wymienić choćby Netflixa. Wykorzystanie skonteneryzowanych technologii pozwala oszczędzić koszty, przy jednoczesnym zwiększeniu skalowalności aplikacji.

Autor: Adam Wojtkowski, Dyrektor Generalny Red Hat w regionie Europy Środkowo-Wschodniej



1 https://451research.com/451-research-says-application-containers-market-will-grow-to-reach-4-3bn-by-2022

2 https://www.redhat.com/en/blog/container-technology-age-customer?source=searchresultlisting&page=1&f%5B0%5D=hybrid_type%3ABlog