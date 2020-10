Od 100 zł za dostęp do zhackowanej sieci

Według danych opublikowanych przez firmę KELA i przytoczonych na portalu ZDNet, liczba ofert dostępu do zhakowanych stron internetowych opublikowanych na hakerskich forach internetowych wzrosła we wrześniu trzykrotnie względem zeszłego miesiąca. Średnia cena tego typu usługi to niecałe 5000 dolarów, przy czym zdarzają się też zdecydowanie tańsze oferty, bo wycenione na raptem 25 dolarów.

Oferowane przez przestępców usługi dostępu do sieci mogą być wykorzystane przez nabywców na wiele sposobów, np. do przeprowadzenia ataku ransomware, ataku typu BEC lub kradzieży poufnych danych. Są one o tyle cenne, że pozwalają atakującym oszczędzić wysiłku na szukaniu podatnej ofiary i zinfiltrowaniu jej sieci.

- Omawiane usługi to dla przestępców rodzaj „drogi na skróty”. Pozwala ona na przeprowadzenie skutecznego ataku nawet mniejszym grupom ze słabszym zapleczem technologicznym i personalnym. Jednocześnie podnosi skuteczność kampanii, umożliwiając bardziej precyzyjne dobieranie celów – wyjaśnia Piotr Zielaskiewicz, product manager Stormshield w DAGMA Bezpieczeństwo IT.

Rosnąca popularność opisywanych usług to tylko jeden z przejawów coraz większej profesjonalizacji i lepszego zorganizowania działań cyberprzestępców. To z kolei wiąże się z coraz większymi wyzwaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa, przed którymi muszą stanąć organizacje.

- Stosowanie skutecznych rozwiązań do ochrony infrastruktury IT stało się dziś ważne jak nigdy dotąd. Przestępcy nie tylko z roku na rok stają się coraz bardziej zorganizowani, ale mają także coraz więcej sposobów na zinfiltrowanie naszej sieci – słabo zabezpieczone połączenia VPN, podatności w urządzeniach IoT czy coraz bardziej wyrafinowane metody socjotechniczne. Nie ma magicznego sposobu, który pozwoliłby się przed wszystkimi uchronić, ale sprawdzone rozwiązanie typu next-generation firewall, takie jak Stormshield Network Security, może to zadanie znacząco ułatwić – radzi Piotr Zielaskiewicz z DAGMA Bezpieczeństwo IT.