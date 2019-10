Nowa funkcja Instagrama - aplikacja ma rozpoznawać phishing

Fałszywe wiadomości e-mail na Instagramie to duży problem dla sieci społecznościowej. Trudno zorientować się, które e-maile są prawdziwe, a które próbują nas oszukać, aby ujawnić dane osobowe. Niektóre wiadomości phishingowe mogą przechodzić przez słabsze filtry antyspamowe i wyglądają bardzo podobnie do prawdziwej oferty. Instagram podejmuje próbę walki z tym problemem. Otóż nowe narzędzie zamieszczone w aplikacji, ma na bieżąco weryfikować wszystkie wiadomości e-mail, które otrzymują użytkownicy.

-Heads up: Dzisiaj wprowadzamy nową funkcję, aby pomóc ludziom w identyfikacji e-maili phishingowych, które rzekomo pochodzą z Instagrama. Ta funkcja bezpieczeństwa konta (dostępna w Ustawieniach) pozwala każdemu sprawdzić, czy wiadomość e-mail, która twierdzi, że pochodzi z Instagrama, jest autentyczna - ujawnił Instagram w aktualizacji na Twitterze. Użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do ustawień w aplikacji Instagram i sprawdzić, czy sieć społecznościowa wysłała im e-maile ze względów bezpieczeństwa lub w inny sposób. Jeśli otrzymany e-mail nie pojawia się w Ustawieniach Instagram, oznacza to próbę wyłudzenia informacji.

Świadomość możliwych prób phishingu nie wystarczy. Konieczne jest również zabezpieczenie konta za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), wybranie silnego hasła i regularna zmiana haseł.

Źródło: Bitdefender