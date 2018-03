Naszym leczeniem zajmą się roboty

Leonardo Lab to nowoczesne laboratorium, w którym naukowcy tworzą systemy mające na celu wsparcie służby zdrowia w walce z chorobami. Na zaledwie 40m² testowane są nowoczesne systemy stworzone z myślą o osobach starszych lub wymagających specjalistycznej całodobowej opieki medycznej. W najbliższej przyszłości procesy związane z opieką medyczną i opieką rehabilitacyjną zostaną całkowicie zautomatyzowane. Elementy powtarzalne i trudne do realizacji przez człowieka zostaną przejęte przez roboty.

W inteligentnym domu zamontowano kilkaset różnych czujników. Pacjent może na przykład mrugnąć lewym okiem i zapali się światło lub mrugnąć prawym okiem i otworzy się okno. W Leonardo Lab testuje się różnego rodzaju interfejsy, a automatyczne łóżko dostosowuje swój poziom do robota, który opiekuje się chorą osobą.

Eksperci podkreślają, że roboty nie zastąpią w pełni człowieka, jednak znacząco odciążą opiekunów osób starszych i chorych. W inteligentnym domu przyszłości osobę starszą bądź niepełnosprawną z dysfunkcjami otoczą urządzenia, które zadbają o bezpieczeństwo pod nieobecność osób trzecich lub odpowiedniego personelu medycznego. Kamery będą rozpoznawały emocje osoby. Jeżeli dana osoba będzie odczuwała ból - co może być informacją o dynamicznie postępującej chorobie takiej jak: zawał, zator, udar - wtedy urządzenia poinformują odpowiednie służby medyczne, które zareagują i zajmą się ratowaniem życia pacjenta.

Inteligentny dom to nie tylko miejsce, które niesie nadzieję dla osób wymagających specjalistycznej opieki oraz ich bliskich. Projekt ten to także szansa dla studentów, młodych inżynierów oraz pracowników Politechniki Śląskiej do poszukiwania i testowania nowych rozwiązań w zakresie nowoczesnych rozwiązań rehabilitacyjnych. Wybrane pomysły będą mogły w przyszłości znaleźć zastosowanie nie tylko w prywatnych szpitalach, ale także w domach opieki, hospicjach czy szpitalach.

Autor: Artur Pollak, Prezes Apa Group