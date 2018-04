Nadciąga fala cyberataków V generacji

W samym regionie EMEA dynamika ataków ransomware podwoiła się z 28% w 2016 do 48% w 2017 roku. 20% firm padło ofiarą Fireballa, który na całym świecie zainfekował 250 milionów komputerów. Obecnie 59% firm na świecie najbardziej obawia się właśnie ataków ransomware – wynika z najnowszych analiz Security Report 2018 firmy Check Point. Raport Bezpieczeństwa 2018 analizuje nowoczesne zagrożenia w różnych branżach, między innymi opieki zdrowotnej, wytwórczej i administracyjnej. Z raportu ponadto wynika, iż ponad 300 mobilnych aplikacji z popularnego Google Play zostało zarażone złośliwym oprogramowaniem, które pobrane zostało przez 106 milionów użytkowników na świecie. Co więcej, w 2017 roku praktycznie wszystkie (100%) urządzenia mobilne padły ofiarą ataków malware, natomiast coraz popularniejsze staje się również wykorzystanie cryptominerów, czyli nielegalnych koparek kryptowalut. Aby naprawić skutki ataków i przywrócić systemy do działalności operacyjnej firmy musiały poświęcić od 2 tygodni w skali roku!

Analitycy zwracają uwagę na zagrożenie takich sektorów jak bankowość, handel i produkcja. W 2017 roku ponad 30% firm handlowych padło ofiarą ataków, w konsekwencji 20% klientów nie chciała ponownie skorzystać z usług ich oferty. W tym samym czasie 82% firm produkcyjnych i 32% instytucji rządowych utraciło dane w wyniku działań cyberprzestępców. Skala zagrożeń jest zatem ogromna – biją na alarm autorzy Security Report 2018.

Źródło: Check Point Software Technologies Ltd.