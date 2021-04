Na przykład, jeżeli stanowisko pracy użytkownika LinkedIn to Senior Account Executive to plik ZIP ze złośliwą zawartością będzie nosił identyczną nazwę – Senior Account Executive. Po otwarciu pliku, użytkownik nieświadomie inicjuje instalację bezplikowego backdoora „more_eggs”.

Zagrożenie tworzy ukryty profil użytkownika na urządzeniu ofiary, odwracając w tym czasie uwagę ofiary podsuwając jej ofertę pracy. Pobiera wtedy na dane urządzenie trojany bankowe, ransomware, a dodatkowo kradnie dane uwierzytelniające i wysyła je na serwery kontrolowane przez atakującego.

Najnowszy atak wykorzystuje sytuację na rynku pracy związaną z epidemią COVID-19. Pandemia spowodowała, że wiele firm zwalnia swoich pracowników, którzy szukają teraz nowego pracodawcy. Jak pokazują dane wielu z nich korzysta właśnie z portalu LinkedIn. Atakujący wybrali moment ataku celowo - wielu bezrobotnych desperacko szuka pracy i przez to jest mniej uważna na to co robi w sieci mówi.

Jak bronić się przed tego typu atakami?

Pamiętaj o tym, że w sieci należy stosować zasadę ograniczonego zaufania. Odruchowe klikanie w linki i pobieranie plików z nieznanych źródeł jest bardzo ryzykownym zachowaniem – zanim otworzysz wiadomość od LinkedIn z ofertą pracy, zastanów się, czy faktycznie aplikowałeś na to stanowisko.

Zanim otworzysz załącznik, dokładnie przeczytaj treść e-maila. Fałszywe wiadomość bardzo często zawierają błędy ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne.

Zwróć uwagę na dane nadawcy wiadomości – być może w ogóle go nie znasz Adresy mailowe, którymi posługują się oszuści, mogą się różnić od tych autentycznych łatwymi do przeoczenia szczegółami, np. literówką w nazwie domeny. Adresy mogą również zawierać przekręconą lub niepełną nazwę firmy czy instytucji.

Przed kliknięciem w link dokładnie się mu przyjrzyj. Oszuści często wykorzystują pozornie banalne, ale trudne do wykrycia sztuczki – np. zastępują literę „l” cyfrą „1”, a literę „O” – cyfrą „0”.

Jeżeli masz wątpliwości, czy wiadomość faktycznie pochodzi od danej firmy czy instytucji, skontaktuj się z jej przedstawicielem.

Autor: Mateusz Piątek, product manager Safetica.