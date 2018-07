Kto wie czym jest geofencing?

Krzysztof Łuczak, Prezes Zarządu firmy technologicznej Proxi.cloud podkreśla, że geofencing jest trudnym i specjalistycznym słowem. Odnosi się do bezpiecznego świadczenia usług przez aplikacje mobilne z wykorzystaniem geolokalizacji. Eksperta zupełnie nie dziwi, że konsumenci nie wiedzą, co ten termin oznacza. I wcale nie muszą go rozumieć. Podobnie jest z wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami, z których na co dzień korzystają Polacy.

Maciej Tygielski, Szef Sprzedaży w Grupie AdRetail wskazuje zaś, że geofencing to nowe pojęcie. Jeszcze wielu marketerów ma z nim problem, a co dopiero mówić o zwykłych konsumentach. Widać jednak, że proces edukacji postępuje. 17% respondentów zna przecież ten termin. Po szerszym wdrożeniu przez handel kolejnych tego typu rozwiązań niezbędne będzie kształcenie internautów w tym temacie. Klienci powinni być świadomi korzyści płynących z nowych możliwości i znać zakres ochrony swojej prywatności. Dodatkowo, w pewien sposób RODO sprzyja popularyzacji nowego nazewnictwa, bo użytkownicy dostają szereg komunikatów dotyczących przetwarzania ich danych, jak twierdzi ekspert.

Zdaniem Katarzyny Czuchaj-Łagód, Dyrektor Zarządzającej firmą badawczą Mobile Institute, jest to nie tyle kwestia edukacji, co trafionych, adekwatnych i nienachalnych kampanii marketingowych. Jeśli polscy konsumenci będą dostawać atrakcyjne oferty w konkretnych lokalizacjach, np. specjalne promocje na posiłki będąc w pobliżu określonej restauracji, to na pewno szybko przekonają się do tego rozwiązania. Jednak w przeciwnym wypadku efekt może być zupełnie odwrotny od zamierzonego.

Z raportu wynika, że aż 90% mieszkańców miast, liczących 200-500 tys. ludności, nie ma wiedzy na temat geofencingu. Podobnie jest na wsiach, gdzie 89% respondentów to potwierdza, a także w ośrodkach mających 50-100 tys. osób – 85%. Jak wynika z obserwacji Macieja Tygielskiego, nowe technologie z reguły testuje się w największych skupiskach ludzi, tj. przekraczających 500 tys. I tam znajomość ww. pojęcia zadeklarowało już 25% konsumentów.

Tymczasem Katarzyna Czuchaj-Łagód zaznacza, że niezależnie od zamieszkiwanego obszaru Polacy są mało świadomi w zakresie geolokalizacji. Różnica polega na tym, że w wielkomiejskich ośrodkach jest największe nasycenie biznesu chcącego dotrzeć do konsumentów z atrakcyjnymi komunikatami marketingowymi. Natomiast na wsiach jest mniejsza konkurencja i penetracja smartfonów. I tam tego typu rozwiązania dotrą najpóźniej. Może to nastąpić w ciągu najbliższych 3-5 lat. Wszystko zależy od tego, jak szybko handel zorientuje się, że jest tam duży potencjał sprzedażowy. Przy tym wymagania konsumentów nie są tak wyśrubowane, jak w przypadku największych miast, a chęć korzystania z promocji – bardzo wyraźna.

Największą znajomość geofencingu wykazują osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata. 26% z nich tak deklaruje. W ocenie Krzysztofa Łuczaka, to jest najbardziej świadoma grupa użytkowników smartfonów. Z zestawienia wynika, że potem są internauci mający 25-34 lata – 16%. Według eksperta, konsumenci pomiędzy 25. a 44. rokiem życia są szczególnie otwarci na nowe rozwiązania, ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Na pewno warto, aby wiedzieli, w jakich sytuacjach geolokalizacja może być dla nich pomocna. Ale z całą pewnością nie muszą znać specjalistycznych pojęć, którymi operują profesjonaliści.

Na potrzeby badania zebrano opinie 1627 internautów. W tym celu wykorzystano responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted Web Interview), emitowane na stronach internetowych i za pośrednictwem e-maili.

Źródło: Monday News