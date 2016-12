Księgarnia Selkar wyszła już na prostą? Nie wszyscy się z tym zgodzą

Miejmy nadzieję, że to naprawdę koniec kłopotów. Będziemy oczywiście monitorować sytuację, zachęcamy też do dzielenia się swoimi uwagami w komentarzach.

Ta konkretna sprawa została już pomyślnie załatwiona. Pytanie, ile jeszcze czeka w kolejce... W odpowiedzi na naszą wiadomość Selkar przyznał, że „czas zwrotu należności za niezrealizowane zamówienie rzeczywiście uległ wydłużeniu”. Zostało to spowodowane przeprowadzką i zmianami systemowymi. Przedstawiciele księgarni wyrazili nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu termin zwrotów uda się zmniejszyć do kilku dni roboczych.

UWAGA: Wybrane listy, przesłane do redakcji Dziennika Internautów, publikujemy, by umożliwić ich autorom dotarcie do szerszego grona odbiorców. Czytelnicy mogą podzielać zawarte w nich poglądy lub mieć odmienne zdanie - zachęcamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach. Treści publikowanych listów mogą zawierać prywatne poglądy internautów, które nie odzwierciedlają poglądów redakcji DI. Listy prosimy kierować na adres: