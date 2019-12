Kosmetyki z katalogu? Na czym polega fenomen marki Avon?

Nie tylko broszurowo

Avon nie jest marką, sprzedającą wyłącznie broszurowo. Niektóre kosmetyki z katalogów, można dostać w specjalnych punktach konsultacyjnych. Możemy również zamówić je w drogeriach internetowych. Avon jest dostępny np. w internetowej drogerii eZebra. Czy szybsza dostawa produktów kusi bardziej niż katalog? Okazuje się, że nie zawsze. Rezygnujemy z płatności za wysyłkę, kosztem dłuższego oczekiwania. W gruncie rzeczy jest bowiem tak, że kosmetyki, które zamawiamy, wcale nie są nam niezbędne. Jak więc to działa?

Magia kolorowych katalogów

Otrzymujemy do ręki kolorowy katalog, wabiący nas promocjami, oferujący zapachy perfum po potarciu strony nadgarstkiem. Przeglądamy… jak broszurę, wertując strona po stronie, zatrzymując się przy produktach, które z jakiś przyczyn przyciągnęły naszą uwagę. I w tym oto momencie okazuje się, że czegoś potrzebujemy. Coś jest w dobrej cenie, więc dlaczego tego nie kupić? Coś innego nada się na prezent dla najbliższych. Dopiero po zobaczeniu produktu w gazetce i przeczytaniu o jego zaletach, uzmysławiamy sobie potrzebę zakupu. Jednak, czy tylko na tym polega fenomen marki?

Bez jakości nie byłoby kolejnych zamówień

Nie. Jedno zamówienie generuje kolejne. A gdy już znajdziemy kosmetyk dla siebie, z którego jesteśmy zadowoleni, będziemy zamawiać go ciągle. Oznacza to, że działa na nas nie tylko magia katalogu, ale również zadowalające działanie produktów. Czy wśród miłośniczek marki jest ktoś, kto nie znałby serii żeli pod prysznic Avon Senses lub kultowych zapachów Avon Far Away? Wracamy do nich chętnie, bo przekonały nas jakością.

Z czasem proces zamawiania może być jednak uciążliwy. Nie oznacza to jednak, że trzeba szukać innych marek. Wystarczy sięgnąć do drogerii internetowej i zamówić produkt z dostawą do domu, z krótszym niż dotychczas czasem oczekiwania bądź zamawiać bezpośrednio ze strony marki. Nie wszystkim katalogi się nudzą. Przejrzenie broszurki z kolorowymi kosmetykami to doskonały pomysł na przerwę w pracy czy chwilę wytchnienia w podróży. Kochamy katalogi, a sprzedaż za ich pośrednictwem musi się opłacać. Dlatego marki broszurowe utrzymują się na rynku nieprzerwanie od tak wielu lat!