Klienci e-sklepów mają ulubieńca wśród dostawców przesyłek

InPost jest oceniany lepiej od konkurencji pod względem większości badanych elementów wizerunku marki. W porównaniu do pomiaru z października 2018 roku, odnotował wzrost ocen większości aspektów wizerunkowych. Jest najlepiej oceniany zwłaszcza w obszarach związanych z innowacyjnością, wprowadzaniem nowych rozwiązań, a także z atrakcyjnością i elastycznością oferty oraz prostotą i wygodą korzystania z usług. Uzyskał też najwyższy wynik wskaźnika NPS (wskaźnik zadowolenia klientów i polecania marki) wśród wszystkich kurierów.

Korzystanie z usług logistycznych

InPost Kurier utrzymał ubiegłoroczne trzecie miejsce wśród najchętniej wybieranych firm kurierskich w Polsce. Wyprzedził m.in. Pocztex (Pocztę Polską) oraz światowych potentatów, takich jak GLS, UPS i FedEx. Usługi kurierskie InPost odnotowały przyrost wskazań o 4 punkty procentowe w stosunku do 2017 roku, co jest sporym osiągnięciem na tak konkurencyjnym rynku

Rośnie także odsetek osób, które dzięki możliwości dostawy do Paczkomatów® motywowane są do zakupów online – to już 55% (wzrost o 5 punktów procentowych z roku na rok).

Źródło: inPost