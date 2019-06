Kim są polscy e-gracze i ilu ich tak naprawdę jest wśród internautów?

Z analizy danych zawartych w raporcie wynika, że największa reprezentacja osób zainteresowanych grami występuje w grupie wiekowej poniżej 18 lat (39%). Co ciekawe, wysoki odsetek graczy znajduje się także wśród osób powyżej 55. roku życia (28%). W pozostałych grupach zainteresowanie tą formą rozrywki waha się między 21-25%. Wynik ten obala często powtarzaną tezę o tym, że grami interesują się tylko osoby niepełnoletnie, nieposiadające siły nabywczej.

Prawie połowa kupuje gry zaraz po premierze

Z badania wynika, że gry kupuje 61% procent graczy, a z wśród nich 44% robi to od razu od razu po premierze danego tytułu - pozostali czekają na zniżki. Internauci zakupy robią najczęściej w sklepach stacjonarnych takich jak Empik, Media Markt (35%) ale też w polskich sklepach internetowych (26%) oraz na Allegro (25%). Co ciekawe, szczególnie z perspektywy marketingowej, 55% grających internautów chętnie kupi produkt/usługę, aby otrzymać zniżkę lub kod na zakup gry.

W gry najczęściej gra na PC, nie tylko solo

Najpopularniejszym urządzeniem, z którego korzystają polscy gracze, jest laptop (32%). Na podium uplasowały się jeszcze smartfony (29%) i komputery stacjonarne (26%), a tu za nim konsole (23%).

Gatunki gier, które najbardziej interesują polskich graczy, to strzelanki (np. Counter-Strike) czy przygodówki (np. Wiedźmin 3) - te pozycje wskazało po 21% internautów grających w gry. Na kolejnych miejscach znalazły się wirtualne karcianki (19%), wyścigi (17%) i tytuły strategiczne (16%). Gry stereotypowo są też kojarzone z rozrywką, która izoluje od innych ludzi. Jak pokazuje badanie – niesłusznie. Choć wielu internautów wskazuje, że grają sami (34%), to aż 38% gra z innymi osobami: znajomymi (18%) lub osobami poznanymi w sieci (20%).

Nie tylko gra, ale także ogląda i kibicuje

Dziś gaming to coś więcej niż samo granie w gry. Z zainteresowaniem grami może wiązać się także oglądanie wirtualnych przygód innych graczy czy kibicowanie profesjonalnym drużynom.

Streamy, czyli transmisje na żywo z grania, ogląda 48% grających internautów. Wśród osób niegrających ogląda je prawie co 10. osoba. Najczęściej są to użytkownicy między 18 a 34 rokiem życia, o miesięcznych dochodach między 5 a 7 tys. zł brutto na osobę. Osobami, które jednocześnie grają i oglądają streamy, są zarówno kobiety i mężczyźni, z lekka przewagą tej drugiej płci (55%). Fani streamów najczęściej oglądają rozgrywki kilka razy w tygodniu (25%).

Esport, czyli profesjonalne rozgrywki drużyn grających w gry, śledzi z kolei 39% graczy, z czego 24% robi to regularnie. Wśród wszystkich internautów, odsetek osób oglądających esport wynosi 23%. Do najpopularniejszych gier-konkurencji w ramach rozgrywek esportowych należą: Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, FIFA czy Rainbow Six.

Badanie zostało zrealizowane przez Mobile Institute na zlecenie Mexad Games z wykorzystaniem ilościowej i jakościowej metody badawczej, tj. badania ankietowego i wywiadów indywidualnych. Partnerem raportu została organizacja AGO Esports, która pomogła w zebraniu wyników wśród członków społeczności zainteresowanej esportem.

Źródło: Maxed Games