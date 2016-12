Już wiemy, dlaczego Microsoft utrzymał IE w systemie Windows 10

Anna Wasilewska-Śpioch, Dziennik Internautów: Dlaczego Microsoft zdecydował się na dwie przeglądarki w swoim nowym systemie?

Marcin Klimowski, polski oddział Microsoft: Wraz z wprowadzeniem Windows 10 zdecydowaliśmy się stworzyć nową przeglądarkę internetową, jak najlepiej dopasowaną do potrzeb współczesnych użytkowników. Obok Microsoft Edge w Windows 10 użytkownicy znajdą również znajomą przeglądarkę Internet Explorer, która wciąż ma wielu zwolenników i użytkowników np. w sektorze przedsiębiorstw. Dlatego uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie użytkownikom Windows 10 dwóch przeglądarek do wyboru.

Czy jest to stan tymczasowy, czy IE zostanie w systemie Windows 10 na dobre? Jeżeli mamy do czynienia ze stanem tymczasowym, to jak długo on potrwa? Czy w planach jest danie użytkownikom możliwości odinstalowania IE?

Internet Explorer jest przeglądarką najlepiej obsługującą kompatybilność wsteczną. Odgrywa znaczącą rolę w biznesie i dużych organizacjach, obsługując strony i aplikacje webowe, które powstały wiele lat temu. Dlatego Internet Explorer nadal będzie wspierany poprzez dostarczanie poprawek dotyczących bezpieczeństwa i kompatybilności. Możliwość wyłączenia IE w systemie Windows jest dostępna już od długiego czasu. W tym zakresie nic się nie zmieni.

Jeżeli obsługa starszych technologii nadal jest taka ważna, dlaczego Edge został tego pozbawiony?

Edge jest przeglądarką zorientowaną na najnowsze technologie. Dla celów kompatybilności wstecznej wspieramy Internet Explorera.

Jakie nowe funkcje wprowadzono w Edge?

Microsoft Edge umożliwia użytkownikom pracę bezpośrednio na treściach internetowych, zakreślanie ich, komentowanie czy łatwe dzielenie się nimi z przyjaciółmi za pomocą poczty e-mail czy przez media społecznościowe. Wyszukiwanie i zdobywanie informacji z sieci jest tu łatwe i przyjemne, a nasze notatki możemy od razu zapisać w OneNote.

Firma Symantec odradza korzystanie z Edge ze względu na brak obsługi wtyczek zewnętrznych dostawców. Kiedy w Edge pojawi się możliwość ich używania?

Wtyczki dostawców zewnętrznych stanowić mogą dodatkowe źródła potencjalnych zagrożeń, w związku z tym zaobserwować można obecnie na rynku tendencję do ograniczania i lepszej kontroli możliwości rozszerzania przeglądarek. Nie możemy spekulować na temat dalszych kierunków rozwoju przeglądarki Edge.

W Edge rozczarowała mnie nieduża liczba ustawień związanych z prywatnością i bezpieczeństwem. Mam wrażenie, że firma przeskoczyła ze skrajności w skrajność, bo w IE tego typu opcji było ogrom. Czemu służy taka zmiana?

Edge z definicji został tak zaprojektowany, żeby być jak najłatwiejszą i jak najbezpieczniejszą przeglądarką dla użytkowników, ukierunkowaną na obsługę najnowszych standardów webowych. Prywatność i bezpieczeństwo użytkowników nadal pozostają jednymi z najważniejszych pryncypiów dla Microsoftu i są krytyczne przy projektowaniu nowych aplikacji. Premiera Windows 10 jest dopiero początkiem drogi. W ramach programu Windows Insider otrzymujemy wiele pytań i sugestii użytkowników, które pokrywają się z tym pytaniem. Wszystkie opinie są dla nas cenne. Analizujemy je i bierzemy pod uwagę przy projektowaniu kolejnych funkcji w aplikacjach.

Dziękuję za rozmowę, a Czytelników zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przeze mnie wcześniej poradą „Jak dbać o swoją prywatność i bezpieczeństwo, korzystając z Edge i Internet Explorera”.