Inteligentne dzwonki - czy zastąpią tradycyjne wizjery?

Jakie funkcje pełni inteligentny dzwonek?

Inteligentny dzwonek należy do grupy urządzeń typu smart home, jest zatem kompatybilny ze smartfonami, za pomocą specjalnej aplikacji. Jedną z możliwości jakie daje to urządzenie, jest zdalny podgląd tego, co widać przed drzwiami. Inteligentne dzwonki często mogą wykryć, gdy ktoś pojawi się przed kamerą lub spędza przed nią zbyt dużo czasu, a następnie wysłać stosowny alert na telefon właściciela kamery. Przez dzwonek ten można rozmawiać z poziomu telefonu. Dwukierunkowe audio, umożliwia porozumienie się z osobą stojącą za drzwiami, dzięki czemu jednocześnie pełni funkcję swego rodzaju domofonu. Aplikacja wyśle także powiadomienie, gdy ktoś zadzwoni dzwonkiem. Może być to np. kurier, któremu dzięki funkcji rozmowy można przekazać, by zostawił paczkę u sąsiada.

Jak działa inteligentny dzwonek?

Dzwonek smart home działa na tej samej zasadzie co dzwonek tradycyjny. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby zaczął on dzwonić. Nieco inny jest natomiast sposób ich instalacji oraz wymagania, aby mogły poprawnie działać. Po pierwsze montuje się je na drzwiach, a nie obok nich. Po drugie, aby spełniały swoją funkcję, konieczny jest dostęp do Wi-Fi, dzięki temu możliwe będzie podłączenie dzwonka do aplikacji oraz jego zdalna obsługa. Większość dzwonków smart home jest także wyposażonych w baterię, którą można ładować przez kabel USB lub power banka.

Czy inteligentne dzwonki są bezpieczne?

Instalacja takiego urządzenia jest w istocie kolejnym zabezpieczeniem dla domu. Wraz z kamerami monitorującymi, tworzą kompletny system ochronny. Dzwonki smart home umożliwiają dokładne sprawdzenie, kto stoi za drzwiami. Często są one wyposażone w widzenie szerokokątne, dlatego kamerze nie umknie nawet ktoś chowający się pod nią.

Inteligentne dzwonki posiadają znacznie więcej funkcji, niż ich tradycyjne odpowiedniki. Dedykowane są przede wszystkim osobom, które chcą zadbać o bezpieczeństwo swojego domu oraz mieć kontrolę nad tym, co się dzieje za jego drzwiami.

Warto mieć przy tym na uwadze, że żadnego urządzenia podłączonego do internetu nie można w obecnych czasach uznać za całkowicie bezpieczne.