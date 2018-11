Influencer marketing – czy to działa? Kiedy warto współpracować z influencerem

Co to jest influencer marketing

Influencer marketing to działania prowadzone razem z osobą, która ma wpływ na Twoją grupę docelową. I to właśnie ten wpływ ma tutaj kluczowe znaczenie. Wśród powszechnie dostępnych i popularnych mediów społecznościowych „internetowi celebryci” są bardzo popularni. Przy influencer marketingu nie liczy się jednak wybranie najbardziej znanej osoby do współpracy! Tak samo niekoniecznie trzeba się ograniczać tylko do youtuberów czy osób działających na instagramie. Platforma, na której działają będzie miała drugorzędne znaczenie. Ważne jest dobre zdiagnozowanie swojej grupy docelowej i wybranie osoby, która najlepiej do niej dotrze.

Influencer marketing wykorzystuje wpływ konkretnych użytkowników internetu na decyzje zgromadzonej wokół nich społeczności. Kompanie realizowane w ten sposób mają na celu bezpośrednio odpowiedzieć na potrzeby konsumentów. W konsekwencji tych działań komunikat Twojej marki przekazywany jest konkretnej grupie, związanej z branżą, a nie ogólnie całemu rynkowi.

Czym jest mikro influencer marketing, czyli kiedy odpuścić dużych graczy

Odnosząc się do wcześniej wspomnianych „internetowych celebrytów”, w tym miejscu warto się zastanowić, co chcesz osiągnąć dzięki influencer marketingowi? Działania w skali mikro oznaczają współpracę z mniej znanymi osobami. Nie oznacza to jednak, że te działania będą mniej skuteczne! Wręcz przeciwnie. Społeczności zgromadzone wokół mniejszych influencerów mogą być bardziej oddane i chętniej angażować się w akcje, które on popiera.

Pamiętaj o rozdzieleniu dwóch pojęć: zasięgu i wpływu. Większy influencer może dotrzeć do ogromnej liczby osób, ale to właśnie ten mniejszy będzie miał większy wpływ i jego działania przyniosą bardziej pożądany efekt!

Dodatkowo, mały twórca będzie bardziej autentyczny w porównaniu z twórcą, który reklamuje dużą ilość produktów – każdy z innej branży. W tym aspekcie trzeba bardzo uważać. Bardziej rozpoznawalni twórcy mają czasami większe możliwości w promowaniu różnych marek. Są w tym zakresie bardziej elastyczni. Jednak taka sytuacja niekoniecznie musi być korzystna dla Twojej marki. Pamiętaj, że rywalizujesz o uwagę społeczności danego influencera z markami, które niekoniecznie są Twoją naturalną konkurencją.

Wybierając kilku mikro influencerów możesz także wpłynąć na odbiór swojej marki. Jeżeli kilka osób poleci Twoje produkty czy usługi, ułatwi to przekonanie społeczności, że te rzeczy są na prawdę dobre. W końcu polecają je osoby od siebie niezależne! Trzeba jednak uważać żeby nie przesadzić. Nikt nie lubi, kiedy jakiś produkt ciągle „wyskakuje z lodówki”.

Przemyśl dobrze z kim chcesz współpracować

Jak wybrać influencera do współpracy? Jak wspomniane było wyżej, nie musi to być wcale osoba najbardziej rozpoznawalna. Przed rozpoczęciem współpracy warto przemyśleć kilka kwestii.

Opinie innych. Kiedy już zdecydujesz się na konkretnego influencera, sprawdź jak wyglądały jego wcześniejsze współprace. Liczba followersów i cena to jedno, ale podejście do pracy jest równie ważne. Nikt nie chce przecież pracować z osobami niesłownymi czy konfliktowymi. Dopasowanie. Charakter Twojej marki powinien być spójny z tym, co reprezentuje sobą influencer. Prowadząc firmę, która dba o dobro zwierząt, nie chcesz przecież współpracować z osobą, która np. kupuje naturalne futra. Personalizacja. Nie wysyłaj zapytań o współpracę masowo. Wybierz tych influencerów, którzy najbardziej Ci odpowiadają. Przeanalizuj ich twórczość i odwołaj się do wcześniejszych projektów. Analizując twórczość influencerów uzyskasz również takie informacje jak ich styl i estetyka, przez co zyskasz pewność czy ta osoba faktycznie jest odpowiednia dla Twoich celów i czy chcesz żeby Twoja marka była z nią kojarzona. Oczekiwania i charakter współpracy. Zastanów się, czego konkretnie oczekujesz od danego influencera. Z wykorzystaniem jakich kanałów ma być promowana Twoja marka. Jeżeli Twoim celem jest zdobycie linków, jasno powiedz w jakiej formie i ilu linków oczekujesz.

Jak wykorzystać influencer marketing dla SEO

Influencer marketing jest wartościowy dla SEO przede wszystkim ze względu na możliwość zdobycia linków. Jak wiadomo link building jest jednym z podstawowych działań wspierających pozycjonowanie stron internetowych. Dzięki linkom od influencerów możesz wpłynąć na ruch na swojej stronie. Odnośniki z social media są w stanie wygenerować ruch na witrynie, który z kolei jest czynnikiem rankingowym google. Trudniejszym zadaniem może być zdobycie linka umacniającego pozycję naszej strony. Linki z social media nie mają takiej siły, jak te umieszczone np. na blogu czy stronie influencera. Oczywiście w tym przypadku ważne są również parametry takiego bloga czy strony, jej widoczność i profil linkowy.

Jak mierzyć współpracę z influencerem

Monitorowanie skuteczności prowadzonych akcji to podstawa każdych działań marketingowych. Pierwszym narzędziem z jakiego możesz skorzystać to Google Analytics. Dzięki niemu uzyskasz dostęp do statystyk swojej strony internetowej oraz będziesz mógł wygenerować raporty, dotyczące m.in. ruchu, konwersji czy ROI. Innym narzędziem, w które warto zainwestować jest narzędzie śledzące wzmianki w sieci i w mediach społecznościowych na temat naszej marki. W kontekście influencer marketingu jest to istotne dla zmierzenia zasięgu naszych działań i sprawdzenia do kogo, faktycznie ona dotarła. Wreszcie, bardzo pomocne są również wewnętrzne statystyki z social media, gdzie na bieżąco możesz śledzić zasięgi, liczbę like’ów czy udostępnień.

Influencer marketing - dlaczego warto

Proces znalezienia odpowiedniego influencera może trochę trwać i wymagać przeanalizowania wielu czynników. W ostatecznym rozrachunku, influencer marketing przynosi jednak korzyści :) Dzięki niemu budujesz wiarygodność i zaufanie do marki, poprzez przeniesienie wpływu influencera i jego wizerunku na własną markę. Rośnie także świadomość marki wśród konsumentów i rozpoznawalność produktów czy usług z nią związanych. Współpraca z influencerem to doskonała okazja do zaangażowania społeczności wokół marki, ale także okazja do przeprowadzenia jakiejś wyjątkowej akcji. Ostatnim, ale równie ważnym czynnikiem, jaki można osiągnąć dzięki influencer marketingowi, to wpływ na działania SEO, wzmocnienie profilu linków strony, a także zwiększenie ruchu na stronie.

EACTIVE