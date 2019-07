Firmy dotknięte cyberatakami nie mogą liczyć na odnalezienie i ukaranie sprawców

Zdaniem 75,76 % respondentów badania BCC ani prokuratura, ani Biuro ds. Cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji wraz z podległymi jednostkami (biurami) ds. cyberprzestępczości nie prowadzą skutecznej walki z cyberprzestępczością.

Badani uważają, że sytuację mogłoby poprawić przede wszystkim zwiększenie skuteczności działania organów ścigania (Policji, prokuratury) w wykrywaniu sprawców cyberprzestępstw (odpowiedziało tak 63,64% respondentów) oraz wprowadzenie rzeczywistej, a nie iluzorycznej odpowiedzialności funkcjonariuszy państwa (policjantów, prokuratorów) z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonywania swoich obowiązków służbowych (30,3%). Zaledwie 6,06% respondentów odpowiedziało, że w zwalczaniu cyberprzestępczości mogłoby pomóc zwiększenie kar za popełnienie cyberprzestępstwa.

Polscy przedsiębiorcy uważają, iż funkcjonariusze państwa polskiego (policjanci, prokuratorzy) zwalczający cyberprzestępczość powinni podlegać odpowiedzialności służbowej – dyscyplinarnej (odpowiedziało tak 79,41 %) z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonywania swoich obowiązków służbowych. W dodatku zdaniem blisko 1/3 respondentów (32,35%) funkcjonariusze powinni podlegać odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) wobec ofiary cyberprzestępstwa, jak również odpowiedzialności karnej (29,41%). Jedynie 2,94% ankietowanych jest zdania, iż policjanci i prokuratorzy nie powinni podlegać jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Kamil Radkiewicz, ekspert BCC ds. prawa gospodarczego uważa, iż przedsiębiorcy twierdzący, że policjanci i prokuratorzy powinni ponosić rzeczywistą, a nie iluzoryczną odpowiedzialność z tytułu niewykonywania bądź nienależytego wykonywania swoich obowiązków służbowych, mają rację. Nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja, w której funkcjonariusze umarzają postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia cyberprzestępstwa bez podjęcia nawet próby ustalenia sprawcy cyberprzestępstwa. Zwłaszcza, że można obecnie zaobserwować tendencję do przekazywania spraw z zakresu cyberprzestępczości przez Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz podległe jej jednostki ds. cyberprzestępczości do komisariatów rejonowych, czyli jednostek nieposiadających specjalistycznej wiedzy w sprawach tzw. cyberprzestępstw. Taka praktyka z pewnością nie służy skutecznemu wykrywaniu sprawców cyberprzestępstw.

Ekspert dodaje, że w sytuacjach zaniechania wykonywania swoich obowiązków służbowych wobec funkcjonariusza powinny być wyciągnięte konsekwencje służbowe. Funkcjonariusz otrzymuje bowiem wynagrodzenie z podatków i – podobnie jak każdy pracownik w sektorze prywatnym – powinien być rozliczany z efektów swojej pracy. Jeśli Policja nie jest w stanie powołać do służby zdolnych specjalistów ds. cyberprzestępczości pracujących z zaangażowaniem, powinna zlecać wykonywanie czynności eksperckich firmom z sektora prywatnego, wyspecjalizowanym w zakresie cyberbezpieczeństwa. Konkludując, należy wskazać, iż nawet najlepsze ustawodawstwo nigdy nie zwiększy ochrony przedsiębiorców w zakresie cyberbezpieczeństwa, jeżeli organy ścigania nie będą prowadziły postępowań przygotowawczych w sposób całkowicie rzetelny i kompetentny, w razie potrzeby zlecając wykonywanie czynności eksperckich firmom z sektora prywatnego wyspecjalizowanym w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa.

Radkiewicz zaznacza, że zmniejszenie skali zjawiska cyberprzestępczości byłoby korzystne dla gospodarki, ponieważ straty ponoszone przez polskie firmy na skutek cyberprzestępczości z roku na rok rosną. Notabene, rozmiary cyberprzestępczości na świecie porównywalne są już obecnie z wartością całego rynku narkotykowego i szacowane są na poziomie 388 miliardów dolarów rocznie (źródło: Norton Cybercrime Report).

Źródło: BCC