"Festiwal wyprzedaży" na chińskiej platformie

W tym roku AliExpress zorganizowało festiwal wyprzedaży już po raz 10. Aby odpowiednio uczcić ten jubileusz, tegoroczna promocja trwała aż 48 godzin: w Polsce rozpoczęła się w sobotę, 10 listopada o godz. 14:00 i trwała do poniedziałku 12 listopada do godziny 13:59. Czy wydarzenie to cieszyło się zainteresowaniem wśród Polskich klientów? Czy wydłużony czas trwania promocji przełożył się na większe zainteresowanie akcją? Czy okres festiwalu przyniósł jakieś interesujące dane? Analiza przeprowadzona przez Gemius dostarcza na ten temat ciekawych wniosków.

W tym roku zainteresowanie było mniejsze niż w 2017

Jak pokazują dane pochodzące z badania Gemius/PBI, w tym roku zainteresowanie wyprzedażami w AliExpress było mniejsze niż jeszcze rok temu. W 2017 roku domena aliexpress.com oraz aplikacja z nią powiązana wygenerowały w dniach 10-12 listopada 70 549 063 odsłon, zaś w tym roku - 60 270 537 odsłon. Co prawda w ubiegłym roku promocja trwała tylko 11 listopada, jednak tylko tego dnia serwis i aplikacja zanotowały aż 47 478 174 odsłon.

Różnice na korzyść roku ubiegłego widać także, gdy spojrzymy na dane dotyczące Realnych Użytkowników, którzy odwiedzili stronę lub skorzystali z aplikacji:

- 10 listopada 2018 było ich prawie o 400 tys. mniej niż w 2017 (1 mln vs 1,4 mln)

- 11 listopada 2018 było ich o 700 tys. mniej niż w 2017 (1,4 mln vs. 2,1 mln)

- 12 listopada 2018 było ich o 200 tys. mniej niż w 2017 (1,2 mln vs. 1,4 mln)

Kto kupował podczas wyprzedaży?

Przyglądając się aktywności kupujących podczas tegorocznego festiwalu, można zauważyć ciekawą zależność. Strona aliexpress.com w dniach 10 i 12 listopada cieszyła się praktycznie taką samą popularnością zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn (50% vs 50% przez oba dni). Co ciekawe, w kulminacyjnym dniu tegorocznej promocji (11 listopada), strona była bardziej oblegana przez mężczyzn (58% vs 42%).

Z kolei, jeżeli chodzi o osoby korzystające z aplikacji AliExpress w trakcie festiwalu promocji, w przeważającej większości były to kobiety przez wszystkie dni jej trwania: (90% vs 10% 10 listopada, 86% vs 14% 11 listopada, 85%-15% vs 12 listopada).

Przyglądając się danym Gemius/PBI z października 2018 oraz danym kolejno z 10, 11 i 12 listopada, można zauważyć, że platforma była wiceliderem niemal we wszystkich rankingach uwzględniających demografię. Wyjątkiem jest grupa wiekowa 55+ (chińska platforma znajduje się na 5 miejscu za Allegro, Media Exprert, Euro RTV AGD i Empikiem), grupa użytkowników mieszkających w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (tutaj AliExpress jest 3, wyprzedza go Allegro i Empik) oraz grupa mężczyzn – tutaj omawiany marketplace również jest na 3 miejscu, za Allegro i sklepem Media Expert.

Źródło: Gemius