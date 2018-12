Etyczny rozwój sztucznej inteligencji w UE zależy również od ciebie

Niezależna Grupa 52 europejskich ekspertów reprezentujących środowisko akademickie, sektor prywatny, publiczny i stronę społeczną określiła ramy rozwoju sztucznej inteligencji w zgodzie z etyką oraz poszanowaniem praw podstawowych i obowiązujących przepisów. To ważny krok w kierunku odpowiedzialnego rozwoju AI oraz uregulowania zagadnień etycznych w tym zakresie, które mogą budzić wątpliwości.

Szkic wytycznych został właśnie udostępniony do szerokich konsultacji, które potrwają do 18 stycznia 2019 r. Dokument został już przedstawiony na forum Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji, która działa w MC. Wypracowaną wspólnie opinię prześlemy Komisji Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi wytycznymi oraz do przesyłania swoich uwag bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Można to zrobić za pośrednictwem tego adresu.

Ministerstwo Cyfryzacji