E-mail ulubionym narzędziem cyberprzestępców

Jak możemy przeczytać w publikacji pt. The Quarterly Threat Report Q3 2018, internetowi przestępcy najchętniej starają się wykraść firmowe dane korzystając z potencjału e-maili. Liczba wykrytych „podejrzanych” wiadomości, wysyłanych na skrzynki przedsiębiorstw i organizacji, wzrosła o 300% w trzecim kwartale b.r. w porównaniu do Q2 2018 r.