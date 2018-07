E-commerce w świecie Internetu Rzeczy

W dużym skrócie Internet Rzeczy działa dzięki inteligentnym czujnikom wbudowanym w różnorakie urządzenia, od maszyn produkcyjnych w fabrykach po osobiste urządzenia mobilne. Wbrew pozorom istota IoT leży jednak nie w samych rzeczach, lecz w danych, które urządzenia mogą między sobą wymieniać. Dzięki stałemu dostępowi do internetu przedmioty samodzielnie lub w grupach (połączone w sieci) gromadzą i przetwarzają dane, a także mogą je sobie wzajemnie przekazywać. Najważniejszą kwestia w IoT nie są same urządzenia, ale to, w jaki sposób jesteśmy w stanie spożytkować Big Data, które te urządzenia generują.

E-commerce a IoT

Właściciele sklepów internetowych nie mają sposobności spotkać się ze swoimi klientami twarzą w twarz jak tradycyjni detaliści, ale urządzenia podłączone do internetu dają im możliwość poznania upodobań swoich klientów. Przemysł 4.0 będzie dawał m.in. dzięki IoT nieosiągalną do tej pory elastyczność w dostosowaniu się do oczekiwań klientów, a więc tym samym przewagę nad konkurencją. Dzięki analizie danych od klientów będzie możliwe wdrożenie krótkich serii produkcyjnych, niemalże spersonalizowanych produktów. Kluczową kwestią dla branży e-commerce staje się wykorzystywanie technologii do świadczenia usług, które mogą prowadzić do zwiększenia zadowolenia klientów. Internet Rzeczy jest nadal gorącym i nowym trendem. Jednak e-commerce już czerpie z dobrodziejstw danych z IoT. Poniżej kilka przykładów jego wykorzystania w handlu.

Magazyn

Dzięki IoT łatwiej jest śledzić stany magazynowe. Czujniki IoT umożliwiają zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym, usprawniając proces przepływu towarów w magazynie. Optymalizują zarządzanie zapasami i zmniejszają niedobory, ale także eliminują nadwyżki zapasów towarów w magazynach. Przede wszystkim jednak niwelują błędy, za które jest odpowiedzialny człowiek. Informacje takie jak rodzaj produktu, nazwa producenta, termin przydatności do spożycia czy identyfikatory partii mogą być automatycznie przechowywane w systemie bez udziału człowieka. „Inteligentne półki” są przydatne w zmniejszaniu niezadowolenia klientów z powodu braku produktów w magazynie. Co więcej mogą śledzić liczbę produktów, które zostały sprzedane i mogą także złożyć automatyczne zamówienia, gdy tylko zapas osiągnie poziom minimalny. Z kolei czujniki monitorowania temperatury mogą być używane do sprawdzania optymalnej temperatury dla szybko psujących się produktów i wysyłania ostrzeżeń o konieczności szybszej ich sprzedaży.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Wydajne zarządzanie łańcuchem dostaw jest niezbędne, aby z powodzeniem prowadzić działalność w branży e-commerce. IoT zapewnia płynne przemieszczanie towarów. Umożliwia ich śledzenie od etapu produkcji do dostawy. Technologie RFID (ang. Radio-frequency identification) i GPS (ang. Global Positioning System) pomagają w śledzeniu przewożonych towarów, podając kompletne informacje nie tylko o lokalizacji przesyłki, ale też np. o jej temperaturze. Możliwe staje się również zarządzanie trasą i prędkością wysyłanych produktów, dzięki czemu można przewidzieć czas przybycia, a także uniknąć zagubienia przesyłki lub jej niewłaściwego dostarczenia. Czujniki mogą być używane również w samochodach dostawczych do monitorowania dostaw w czasie rzeczywistym, i dzięki temu do zmniejszania strat spowodowanymi błędami. Technologia RFID pozwala na zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym redukując liczbę godzin pracy, jednocześnie zapewniając dokładniejsze informacje.

Gwarancja i kradzież

W przypadku sprzedaży produktów z wyższej półki, IoT przyjdzie z pomocą przy procesie konserwacji i naprawy produktu. Dane mogą być przesyłane bezpośrednio do sprzedawcy. Pomaga to zidentyfikować problemy lub usterki, być może zanim klient zda sobie z nich sprawę. Dzięki usłudze konserwacji sprzętu w odpowiednim czasie można uniknąć przyszłej usterki i tym samym obniżyć koszty obsługi posprzedażowej. Tego typu dane mogą być wykorzystywane także do ostatecznego przewidywania potencjalnych reklamacji, ulepszania produktów i wreszcie obsługi klienta poprzez szybkie rozwiązywanie problemów. Urządzenia wyposażone w czujniki mogą również zapewniać lokalizacje GPS na wypadek utraty lub kradzieży.

Produkty szyte na miarę

Nie jest tajemnicą, że marketing jest napędzany przez dane. Jednak dzięki większej liczbie podłączonych użytkowników i urządzeń do internetu na całym świecie, uzyskujemy informacje, na których bazuje spersonalizowany marketing. Technologia IoT umożliwia markom e-commerce poznanie klientów w czasie rzeczywistym. Wzrost liczby połączonych rzeczy oznacza więcej danych, z których marketerzy mogą uzyskać wgląd w zachowania konsumentów.

Dzięki wykorzystaniu IoT branża e-commerce będzie w stanie sprawniej zarządzać magazynem i zapasami a to oznacza więcej czasu na skupienie się na innych aspektach działalności. Dane z urządzeń posłużą do lepszego dopasowania produktów do klientów. Z pewnością IoT wpłynie także na budowanie responsywnych stron internetowych, które powstaną na podstawie informacji zebranych z urządzeń mobilnych. Projektanci User Experience będą mieli pole do popisu przy interpretacji danych zebranych z urządzeń i wdrażaniu nowych rozwiązań proklienckich. Prawdziwym wyzwaniem dla e-commerce będzie właśnie analiza coraz to większej ilości danych (nie tylko marketingowych) dostarczanych przez urządzenia. Złożone informacje będą bowiem wymagały szukania nowych narzędzi do ich analizy, co stanowić będzie wyzwanie dla badaczy oraz biznesu.

Autorka: Dagmara Sobańska, Country Manager Poland, Sofort GmbH