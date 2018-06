Dlaczego klienci porzucają koszyki? Sprawdź 3 najważniejsze powody

69% koszyków zostaje opuszczonych zanim transakcja dobiegnie końca. Dlaczego ta liczba jest tak wysoka? Na pewno część “winy” leży po stronie specyfiki zakupów internetowych. Wielu klientów po prostu przegląda strony by zobaczyć asortyment, inni zachowują przedmioty w koszyku, by wrócić do nich później lub porównać ceny w konkurencyjnych sklepach. Takich sytuacji nie da się uniknąć, jednak warto przyjrzeć się pozostałym powodom, dla których klienci porzucają swoje koszyki. Oto 3 najważniejsze:

1. Dodatkowe koszty są zbyt wysokie

Klienci nie chcą dodatkowo płacić za koszty dostawy. Są przyzwyczajeni do tego, że część sklepów oferuje opcje dostawy za darmo, dlatego też często dowiadując się o dodatkowych kosztach wysyłki, rezygnują z zakupów. Jak uniknąć takiej sytuacji? Można albo umożliwić klientom otrzymanie zamówionych produktów za darmo ustalając konkretny próg kwotowy, od którego dostawa staje się bezpłatna, albo nie pobierać opłat za niektóre sposoby wysyłki.

2. Żeby dokonać zamówienia, użytkownik musi założyć konto

Użytkownicy robiąc zakupy w internecie często nie chcą wiązać się ze sklepem na dłużej. Może to być spowodowane niechęcią wobec otrzymywanych później materiałów reklamowych, brakiem czasu na wypełnianie rozbudowanych formularzy, czy po prostu chęcią zrobienia szybkich zakupów, bez konieczności stawania się zarejestrowanym klientem sklepu. Należy mieć na uwadze potrzeby użytkowników i udostępnić im taką możliwość, niezależnie od motywacji - jak dowodzi badanie Baymard Institute, aż 35% z grupy 1044 respondentów wymieniło ten czynnik jako jeden z najbardziej zniechęcających przy podejmowaniu decyzji zakupowej!

3. Zbyt długi lub skomplikowany proces dokończenia zakupów

1 na 4 użytkowników porzuca swój koszyk ze względu na zbyt długi czy skomplikowany proces dokończenia zakupów. Klienci zniechęceni ścieżką zakupową porzucają koszyki i, jeśli przyjrzeć się wynikom badań, nie powinno to nikogo dziwić - testy dowodzą, że wzorcowy formularz przy kasie sklepu internetowego powinien zawierać około 12-14 elementów. Z kolei przeciętne formularze w branży e-commerce składają się z około 24 elementów! Dlatego też warto przeegzaminować wygląd strony i upewnić się, czy wszystkie opcje i możliwości są niezbędne. Duże sklepy internetowe w ten sposób mogą zwiększyć współczynnik konwersji o ponad 30%!

Źródło: Answear.com