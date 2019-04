Czym się kierować przy wyborze biura tłumaczeniowego?

Szeroki wachlarz biur tłumaczeniowych

Każde duże miasto posiada co najmniej kilkanaście biur tłumaczeń – jest więc w czym wybierać. Ilość nie zawsze idzie jednak w parze z jakością, dlatego zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej placówki, warto porównać kilka miejsc i dobrać najlepsze do naszych potrzeb. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, trzeba najpierw zapoznać się z opiniami innych osób, które korzystały już z usług danej firmy. Sugerując się zdaniem innych klientów danego biura, będziemy wiedzieli, na jaki koszt się przygotować i przede wszystkim – czy nasze zlecenie zostanie przeprowadzone właściwie i profesjonalnie.

Dzisiejsze biura tłumaczeniowe odchodzą od klasyki?

Współczesne biura tłumaczeń pełnią niezwykle ważną rolę w obszarze biznesu, finansów i polityki międzynarodowej. To dzięki nim wszystkie te dziedziny mogą się rozwijać – biura tłumaczeniowe są kluczowym elementem w ustalaniu warunków współpracy, kontraktów i ofert. Od ich rzetelności zależy, jak ostatecznie będą wyglądały różnego rodzaju umowy i porozumienia. Wybór odpowiedniego biura tłumaczeniowego jest więc kluczowy i pomaga nam ukształtować konkretne zasady zagranicznej współpracy.

Czym kierować się przy wyborze biura tłumaczeniowego?

Każdy z nas sam wie, czego konkretnie oczekuje od biura tłumaczeniowego. Są jednak pewne aspekty, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Jakość tłumaczenia

Najważniejszym aspektem wyboru biura tłumaczeniowego jest jakość tłumaczenia. Co nam po niskiej cenie i dobrej lokalizacji, jeśli przetłumaczony tekst będzie nieprofesjonalny lub po prostu słaby jakościowo? Wybrana przez nas placówka powinna świadczyć wysokiej jakości usługi, bo to właśnie od nich będą zależały finalne losy naszej międzynarodowej współpracy (zakładając, że to właśnie do takich spraw potrzebujemy biura tłumaczeniowego).

Rozmowa z samym szefem może okazać się niemiarodajna, dlatego warto dowiedzieć się, co o danej firmie mówią jej klienci. Warto też upewnić się odpowiednio wcześnie, czy w ofercie biura znajdują się tłumaczenia przysięgłe, jeśli będziemy ich potrzebować.

O jakości tłumaczeń świadczy również duże doświadczenie w tłumaczeniach dla międzynarodowych firm. Przykładem jest firma Kontekst, która realizuje tłumaczenia z branży farmaceutycznej, medycznej oraz prawniczej i consultingowej dla globalnych przedsiębiorstw z całego świata.

Cena tłumaczenia

Niski koszt usługi jest łakomym kąskiem i wiele osób zatrzyma się na dłużej przy tańszych ofertach, jednak cena odbiegająca od ogólnych norm powinna sprawić, że w naszej głowie pojawi się ostrzegawcza, czerwona lampka. Jeżeli biuro jest dobre i renomowane, to jego kadra z całą pewnością składa się z wykwalifikowanych tłumaczy o imponującym doświadczeniu. Praca specjalisty kosztuje, dlatego niskie ceny w biurze dysponującym solidną kadrą są po prostu niemożliwe.

Terminowość

Nikt z nas nie lubi czekać – zwłaszcza, jeśli umawiamy się z kimś na konkretny termin, który ostatecznie nie zostaje dotrzymany. Sprawa może szczególnie irytować, gdy sami musimy oddać dokument do konkretnej daty i nagli nas czas. Z opinii klientów biur z całą pewnością zdołamy wyłuskać informacje na temat tego, czy dana firma dotrzymuje umówionych terminów.

Kadra

Dobrą firmę tworzą dobrzy pracownicy. Jeśli właścicielowi biura tłumaczeniowego zależy na rzetelnym budowaniu solidnej i mocnej na rynku marki, powinien uważnie dobierać pracowników. W pracy tłumacza nie chodzi przecież tylko o biegłą znajomość danego języka obcego. Dobry tłumacz powinien również doskonale władać językiem ojczystym. Dodatkowym atutem są certyfikaty potwierdzające poziom posługiwania się oboma językami, a także ogólne umiejętności interpersonalne - w końcu praca tłumacza niejednokrotnie oznacza bezpośredni kontakt z ludźmi.

Dziś wielu tłumaczy specjalizuje się w konkretnych dziedzinach – medycynie, prawie, sektorze budowlanym itp. – i skupia się na pracy głównie w tych obszarach. To dobra nowina dla klientów, bo wybierając tłumacza specjalizującego się w dziedzinie, której dotyczy nasze zlecenie, mamy w zasadzie gwarancję jakości. Specjalizacja pozwoli tłumaczowi dogłębnie zrozumieć temat, a więc tłumaczony tekst nie będzie suchą, językową kalką, a merytorycznym, sensownym dokumentem.

Zautomatyzowana praca

Współczesna branża tłumaczeniowa jest dziś mocno zautomatyzowana. Jeśli dane biuro posiada inteligentne oprogramowanie, praca przebiega szybciej i sprawniej. Program pomaga pracownikom szczególnie w przypadku zleceń o charakterze technicznym. Decydując się na biuro korzystające z takiego oprogramowania, mamy pewność, że firma jest profesjonalna, a my nie będziemy czekać zbyt długo na wykonanie zlecenia.

Tłumaczenia w Warszawie

Powyższy tekst powinien rozwiać wątpliwości odnośnie tego, jak wybrać biuro tłumaczeniowe. Jeśli chodzi jednak konkretnie o tłumaczenia w Warszawie, warto zdecydować się na biuro tłumaczeń KONTEKST. W ofercie firmy zawierają się następujące specjalizacje:

tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne,

tłumaczenia z zakresu bankowości i finansów,

tłumaczenia prawnicze,

tłumaczenia z zakresu kosmetyki i kosmetologii,

tłumaczenia z zakresu marketingu, reklamy i PR.

W zakres usług biura wchodzą również tłumaczenia przysięgłe, co gwarantuje najwyższą jakość. KONTEKST posiada również liczne certyfikaty i, co najważniejsze, pozytywną opinię wśród usatysfakcjonowanych klientów.