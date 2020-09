Czym kierować się przy zakupie smartfona?

Pamięć RAM Wielkość ekranu Pamięć wewnętrzna System operacyjny Funkcja Dual SIM Aparat fotograficzny

Pamięć RAM

Wybierając nowoczesny telefon komórkowy, należy zwrócić uwagę na wielkość pamięci RAM. Służy ona do przechowywania wykonywanych przez urządzenie procesów w czasie rzeczywistym. Od pojemności pamięci RAM zależy szybkość działania sprzętu. Im jest ona wyższa, tym więcej można równocześnie otwierać oraz instalować na telefonie aplikacji czy gier. Najlepiej decydować się na modele o pamięci przynajmniej 4 GB. Polecane modele z pamięcią o tej wielkości znaleźć można w sklepie internetowym https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe.bhtml.

Wielkość ekranu

Kolejnym ważnym parametrem jest przekątna ekranu. Wielkość wyświetlacza to kwestia indywidualna. Niektórzy preferują bowiem niewielkie telefony, które z powodzeniem zmieszczą się w małej kieszeni, inni natomiast wolą smartfony o dużych ekranach. Aby jednak móc swobodnie oglądać na telefonie filmy w dobrej jakości, wykonywać zdjęcia czy też komfortowo grać w gry mobilne, warto zdecydować się na model o przekątnej ok. 6 cali. Telefony z ekranami o tej wielkości są dostępne w sklepie RTV Euro AGD.

Pamięć wewnętrzna

Pamięć wewnętrzna służy do gromadzenia rozmaitych plików, informacji, zdjęć czy filmów. Bardzo często staje się podręcznym komputerem, przechowując niezbędne dane, pozwalając wysyłać dokumenty czy też je opracowywać. Dlatego też warto zdecydować się na modele z jak najwyższą pamięcią wewnętrzną. Aktualnie już standardem są wersje z pamięcią wynoszącą minimum 32-64 GB. W najlepszych modelach pamięć wynosi 128, 256 GB lub więcej. Warto przy tym mieć na uwadze, że pojemność pamięci można w łatwy sposób powiększyć, wkładając do urządzenia karę microSD. Ten mały gadżet umożliwia rozszerzenie pamięci na dane do nawet 1 TB.

System operacyjny

Kolejną ważną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, kupując smartfon, jest system operacyjny w urządzeniu. Obecnie wyróżnia się trzy główne systemy mobilne operacyjne: Google Android, Windows Phone oraz Apple iOS. Smartfon z Windowsem można jednak traktować jako swego rodzaju ciekawostkę, producenci bowiem nie przygotowują już nowych modeli z tą platformą i jej nie rozwijają.

Do najpopularniejszych systemów należy więc Android, który jest dostępny w niemal wszystkich modelach i rodzajach telefonów od większości producentów. Z kolei Apple iOS jest instalowany na smartfonach Apple, czyli słynnych iPhone’ach.

Android oferuje ogromną bazę gier i aplikacji. Zapewnia też duże możliwości personalizacji. Apple iOS wyróżnia się natomiast znakomitą optymalizacją, wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz szybkimi aktualizacjami. Większość gier i aplikacji można też z powodzeniem instalować na iPhone’ach.

Funkcja Dual SIM

Warto też zastanowić się nad wyborem urządzenia wyposażonego w funkcję Dual SIM, która pozwala na korzystanie z dwóch kart SIM w jednym modelu telefonu. To szczególnie polecane rozwiązanie dla osób korzystających z dwóch numerów telefonu, w tym przede wszystkim jednego do celów prywatnych, a drugiego do celów biznesowych. Teraz zamiast konieczności noszenia ze sobą dwóch smartfonów: prywatnego i służbowego, można obie karty włożyć do jednego telefonu.

Aparat fotograficzny

Dobrej klasy aparat fotograficzny to obecnie obowiązkowy element wyposażenia każdego smartfonu. Z powodzeniem zastępuje aparaty fotograficzne albo podręczne kamery. Jak wybrać idealny aparat? Najlepiej decydować się na modele z jak najwyższą rozdzielczością. Parametr ten nie jest jednak jedynym czynnikiem wpływającym na jakość powstających zdjęć.

Wybierając aparat w telefonie, warto więc wziąć pod uwagę jasność obiektywu, która jest określana liczbą przysłony w zapisie np. f/1.7. Im wartość ta jest niższa, tym lepsza jest szansa na dobre zdjęcia przy słabym oświetleniu, czyli np. w pomieszczeniu albo wieczorem. Ważna jest też funkcja autofokus – jej szybkie działanie skraca czas potrzebny na wykonanie zdjęcia, a także zwiększa szanse na uchwycenie poruszających się obiektów. Dla miłośników fotografii niezbędna jest też funkcja trybu nocnego, dzięki której zdjęcia przy słabym świetle są bardziej szczegółowe, wyraźne i jaśniejsze.

Ponadto dobrze też zwrócić uwagę na obiektyw szerokokątny, tj. dodatkowy aparat, który pozwala na uchwycenie szerokiego kadru, co przydaje się szczególnie podczas fotografowania dużych obiektów, jak również wykonywania zdjęć w pomieszczeniach. Opcja teleobiektywu pozwala z kolei na duże przybliżenie oddalonych obiektów, bez utraty jakości fotografii. Najlepiej zdecydować się na modele z zoomem optycznym wynoszącym przynajmniej x5.

Do innych ważnych kwestii dotyczących aparatu fotograficznego należy funkcja stabilizacji optycznej, która sprawdza się szczególnie dobrze podczas kręcenia filmów w ruchu, likwiduje bowiem efekt „drżącej ręki”.