Czy sklep może anulować zamówienie, powołując się na błąd systemu?

W liście, który dotarł do redakcji Dziennika Internautów, czytamy:

W czwartek sklep morele.net opublikował ofertę zakupu telefonu Nokia Lumia 930 w cenie 561 zł (cena około 2200 była przekreślona, a cena 561 zł widniała jako cena dla mnie). Długo nie myśląc, zamówiłem jedną sztukę dla siebie z odbiorem w sklepie, niestety wczoraj otrzymałem następującą odpowiedź ze strony sklepu morele.net: „Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że ze względu na błąd naszego systemu produkt Smartfon Nokia Lumia 930 Czarny pojawił się w błędnej cenie. Niestety nie jesteśmy w stanie zrealizować Państwa zamówienia, w związku z powyższym zostanie ono anulowane i tym samym nie przyjęte do realizacji. Najmocniej przepraszamy za wszelkie utrudnienia”. Czy jako pokrzywdzony konsument mogę starać się o wydanie towaru w cenie 561 zł?

O odpowiedź na pytanie Czytelnika poprosiliśmy Magdę Judejko, prawniczkę, która na co dzień mierzy się z problemami środowiska internetowego, prowadząc działalność doradczą dla przedsiębiorców pod adresem www.twojregulamin.pl. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Czy sprzedawca ma prawo do anulacji zamówienia? Odpowiedź w tym przypadku nie jest jednoznaczna, wszystko zależy od tego, czy została zawarta umowa. W pierwszy kroku należy zapoznać się z regulaminem oraz treścią potwierdzenia zamówienia. W regulaminie sklepu morele.net znajduje się zapis: „Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego”. Wskazany zapis może prowadzić do wniosku, że umowa nie została zawarta, a sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia, jeżeli dokona tego niezwłocznie.

Jeżeli jednak w potwierdzeniu zamówienia widniał zapis np. „zamówienie zostało przyjęte do realizacji”, to oznacza, że oferta została przyjęta, a umowę uważa się za zawartą. Przy założeniu, że umowa została zawarta, konsument może zwrócić się do rzecznika praw konsumentów, a ponadto ma możliwość:

żądać wydania rzeczy, jeżeli sprzedawca odmówi,

zwrócić się do konsumenckiego sądu polubownego lub

wytoczyć sprawę przed sądem powszechnym, wnosząc pozew o wydanie rzeczy,

a to na przedsiębiorcy będzie ciążyło przeprowadzenie dowodu kwestionującego ważność umowy.