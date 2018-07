Cyberprzestępczość w social mediach

Media społecznościowe to platformy dające użytkownikom ogrom możliwości. Jedni wykorzystują je do komunikacji, inni pozyskiwania informacji. Jest to także „miejsce” pracy influencerów. Potencjał social mediów zauważony został również przez przestępców, którzy coraz częściej i odważniej dokonują ataków na konta w takich serwisach, jak Facebook czy Instagram.