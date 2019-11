Co i kto czyha na nas w Black Friday? Cyberbezpieczeństwo a święto zakupów

Zbliża się Czarny Piątek, czyli dzień wyprzedaży i początek przedświątecznego sezonu zakupowego. Jednak Black Friday, to nie tylko dobra okazja, by uzupełnić szafę. W ten dzień uśpiona czujność konsumentów, otwiera drzwi dla wszelkiego rodzaju cyberprzestępców. O czym warto pamiętać, by nie dać się oszukać? W jaki sposób zachować ostrożność przeglądając internetowe oferty?